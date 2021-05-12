Şampiyonluk kutlama törenleri yasaklandı mı?

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu şampiyonu 15 Mayıs Cumartesi günü belli olacak. Şampiyonluk coşkusunu yaşamak isteyenler ise sokağa çıkma yasağı uygulanan günlerde kutlamaların durumunu merak ediyor. Konu hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Güvenlik ve Acil Durumlar Merkezi’nde Ramazan Bayramı tedbirlerine ilişkin düzenlediği basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Süper Lig şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum” dedi.