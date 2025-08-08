Samsunspor’a 10 numara transfer!

Samsunspor büyük oynuyor

Geçen sezon transfer yasağına karşın Süper Lig’i Beşiktaş’ın önünde üçüncü sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi’nde de Panathinaikos-Shakhtar Donetsk (ilk maç: 0-0) galibiyle play-off turunda karşılaşacak Samsunspor, iddialı isimleri kadrosuna katıyor. Kırmızı-beyazlıların son olarak anlaşmaya vardığı 25 yaşındaki Portekizli 10 numara Afonso Sousa, yarın Samsun’a geliyor.

Samsunspor, 3.5 milyon Euro ödeyecek

Polonya Ligi’nde Lech Poznan forması giyen Afonso Sousa, geçen sezon oynadığı 31 maçta 13 gol, 6 asist yapmıştı. Polonya basınında çıkan haberlere göre Afonso Sousa için 3.5 milyon Euro bonservis ödenecek. Samsunspor bu transfer döneminde ön libero Antoine Makoumbou, sağ bek Joe Mendes, sol bek Logi Tomasson, sağ kanat Anthony Musaba ve santrfor Richie Omorowa’yı kadrosuna katmıştı.