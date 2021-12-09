Sergen Yalçın Beşiktaş’ta rekorlar kırdı ve gitti.

Bugün yapılan antrenmana çıkmayan Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Uzun süredir aralarının gergin olduğu bilinen Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın’ın istifasını kabul etti.
Dikkat çeken açıklama “Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”
Kulüpten yapılan açıklamada, “29 Ocak 2020 tarihinden bu güne profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, “Görev süresince profesyonel futbol takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın’a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı
Beşiktaş Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye’deki BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı.
Yalçın, siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanının ardından aracıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden çıktı. Yalçın, aracının içinden basın mensuplarına selam verdi ve açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.
Sergen Yalçın’ın Teknik Direktör olarak kırdığı rekorlar
- Fotomaç Süper Lig’de Yılın Teknik Direktörü: 2021
- Beşiktaş tarihinde Süper Lig’de bir karşılaşmanın ilk yarısında 5 gol atan takımın teknik direktörü REKOR (5 Gol) (Beşiktaş, 1 Mayıs 2021 tarihinde 2020-21 Süper Lig sezonun 37. haftasında oynanan Atakaş Hatayspor
- 7-0 yendiği maçta ilk yarısında 5 gol atmıştır)
- Beşiktaş tarihinde Süper Lig’de hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim REKOR
- Beşiktaş tarihinde Süper Lig’i ve Türkiye Kupası’nı hem futbolcu olarak hem de teknik direktör olarak kazanan ilk ve tek isim REKOR
- Beşiktaş tarihinde ve Türkiye’de altyapısından yetiştiği takımı şampiyon yapan ilk ve tek teknik direktör REKOR
- Beşiktaş tarihinde ve Türkiye’de altyapısından yetiştiği takımı hem Süper Lig’de hem de Türkiye Kupası’nda şampiyon yapan ilk ve tek teknik direktör REKOR
- Beşiktaş tarihinde Süper Lig’de en çok gol atan takımın Teknik direktörü REKOR (89 gol) (Beşiktaş 2020-21 Sezonunda 89 gol atmıştır. Önceki rekor 88 gol ile 1996-97 sezonunda Rasim Kara’ya aitti.)