Sergen Yalçın Beşiktaş’ta rekorlar kırdı ve gitti.

Bugün yapılan antrenmana çıkmayan Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Uzun süredir aralarının gergin olduğu bilinen Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın’ın istifasını kabul etti.

Dikkat çeken açıklama “Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.”

Kulüpten yapılan açıklamada, “29 Ocak 2020 tarihinden bu güne profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü görevini yapan, Sayın Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, “Görev süresince profesyonel futbol takımımızla Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları yaşayan hocamız Sergen Yalçın’a çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı

Beşiktaş Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran teknik direktör Sergen Yalçın, Ümraniye’deki BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden ayrıldı.

Yalçın, siyah-beyazlı takımın sabah antrenmanının ardından aracıyla BJK Nevzat Demir Tesisleri’nden çıktı. Yalçın, aracının içinden basın mensuplarına selam verdi ve açıklama yapmadan tesislerden ayrıldı.

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