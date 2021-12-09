Uygur Mahkemesi’ne göre Çin, Uygurlara soykırım yapıyor

Avukat ve akademisyenlerden oluşan mahkeme heyetinin açıklamalarının herhangi hukuki yaptırımı bulunmuyor. Ancak soykırım sorunuyla ilgili bağımsız sonuçlar ve Çin’e karşı suçlamalar için kanıtlar ortaya konuyor.

Bu kişilerden Abduweli Ayup, “Pek çok Uygur, sırf Uygur olduğu için hapse gönderildi. Ben de Çin hükümeti tarafından ceza aldım. Şimdi umarım bu kararın ardından onları birileri cezalandırır” dedi.

Çin hükümeti Sincan bölgesiyle ilgili kendisine karşı yapılan suçlamaları kabul etmiyor.

Bir Çin sözcüsü, bu “sözde” mahkemenin Çin karşıtı öğelerin halkı yanlış yönlendirmek için kullandığı siyasi bir araç olduğunu söyledi.

Geoffrey Nice, mahkeme kararını okurken Sincan’da toplu öldürmeyle ilgili bir kanıt olmadığını ancak üreme kontrolü ile soykırım yapıldığını belirtti.

Heyet ayrıca Uygurlara karşı insanlık suçu, işkence ve cinsel saldırı yapıldığına dair kanıtlar olduğunu ekledi.

Yargılama sonrası açıklamalarda bulunan Muhafazakar Parti eski lideri ve Parlamentolar Arası Birlik örgütünün Çin ayağının başkan yardımcısı Iain Duncan Smith de, İngiltere’nin artık Çin’i soykırımla suçlamasının vaktinin geldiğini belirtti: