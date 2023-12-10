Spor

Japon beyzbol oyuncusu Shohei Ohtani’den rekor transfer

Amerikan Beyzbol Ligi'nin yıldızlarından Shohei Ohtani 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

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Amerikan Beyzbol Ligi'nin yıldızlarından Shohei Ohtani 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.
FILE - Los Angeles Angels' Shohei Ohtani smiles before a baseball game, Wednesday, Aug. 30, 2023, in Philadelphia. Shohei Ohtani is a favorite to win his second AL Most Valuable Player award, Thursday, Nov. 16, 2023, and is likely to speak publicly since tearing an elbow ligament on Aug. 9, an injury that required surgery and will keep him off the mound next year. (AP Photo/Matt Slocum, File)

Amerikan Beyzbol Ligi’nin (MLB) yıldız Japon oyuncusu Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers kulübüyle 700 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

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1 Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers ile anlaştı
2 Son üç yılda iki kez MVP seçildi

Shohei Ohtani, Los Angeles Dodgers ile anlaştı

Los Angeles Angels’tan ayrılmasının ardından boşa çıkan 29 yaşındaki Ohtani, sosyal paylaşım sitesi Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Los Angeles Dodgers takımıyla anlaşmaya vardığını duyurdu.

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Son üç yılda iki kez MVP seçildi

ABD basını, son 3 yılda iki kez sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve birçok takımın transfer listesinde ilk sırada yer alan Ohtani’nin, 10 sezon için Dodgers’tan 700 milyon dolar kazanacağını belirtti.

Atıcı ve vurucu özelliği bulunan ender oyunculardan Ohtani, bu sözleşmeyle New York Yankees forması giyen Aaron Judge’ı geçerek (9 sezon için 360 milyon dolar) lig tarihinin açık ara en fazla kazanan oyuncusu olacak.

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