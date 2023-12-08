Fatih Terim’den Mesaj: “Gereğini Yap Lütfen”

Fon dolandırıcılığı olayında her gün yeni bir gerçek ortaya çıkıyor. Son olarak Fatih Terim’in Candaş Gürol’a attığı mesaj Seçil Erzan’ın telefonundan çıktı.

216 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan bankacı Seçil Erzan’la 10-12 yıl gönül ilişkisi yaşadığını, ancak 2019 yılı ortalarından beri hiç görüşmediğini iddia eden Nuri Köşkdere’nin ifadesini HTS kayıtları yalanladı.

Nuri Köşdere’nin skandalın ortaya çıktığı 7 Nisan’da 5 kere görüştüğü, son altı ayda ise 143 kez görüşme yaptığı ortaya çıktı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nin talebiyle BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurum)’dan talep edilen HTS kayıtlarına göre; Köşkdere’nin kendisine ait Köşkdere Otomotiv şirketi üzerine kayıtlı olup, emniyette verdiği ifadede şahsi iletişim numarası olarak sunduğu 0532 313 xx xx numaralı telefonla Seçil Erzan üzerine kayıtlı 0532 318 xx xx numaralı şahsi telefon numarası arasında 7 Kasım 2022 ile skandalın ortaya çıktığı 7 Nisan 2023 tarihleri arasında 143 konuşma ve mesajlaşma olmuş.

Kayıtlara göre Seçil Erzan bir başka tutuklu sanık Ali Yörük ile 118 kez görüştü.

Yine son altı ayda ise Erzan tutuksuz sanıklar Atilla Yörük ile 12, Nazlı Can ile 872, eski sevgilisi Candaş Gürol ile ise 1012 kez görüşme yaptı.

Seçil Erzan Fatih Terim Mesajlaşması

Öte yandan Seçil Erzan’ın telefonunda “başka bir şahıs tarafından gönderildiği anlaşılan” SMS görüşmesine ait ekran görüntüsü tespit edildi.

Gece yarısı saat 00.07’de “Fatih Terim” ismiyle kayıtlı numaradan atıldığı anlaşılan mesajda, “Candaş kardeşim, avukatım ve kardeşim olarak gerekeni yap lütfen” yazdığı görülüyor.

Mesajın, bir dönem Terim’in avukatlığını yapan Candaş Gürol’a gönderildiği, Gürol’un da ekran görüntüsü Erzan’a gönderdiği tahmin ediliyor.

Şarkıcı Yeşim Salkım’ın “Fatih Terim Seçil Erzan Aşkı” İddiası gündeme bomba gibi düşmüştü.

Fatih Terim’den Seçil Erzan’a Not: İyi ki Yolumuz Kesişmiş

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