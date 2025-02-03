SON DAKİKA: Marcus Rashford’ın yeni takımı açıklandı!

Manchester United, Marcus Rashford’ın maaşının büyük bir kısmını karşılamayı kabul eden Aston Villa’ya kiralık olarak transfer olduğunu doğruladı.
- Rashford, Man Utd’dan ayrılmayı garantiledi
- Altı aylık kiralık anlaşması imzaladı
- Villa’nın satın alma seçeneği de var
NE OLDU?
Rashford sezon sonuna kadar Aston Villa’ya kiralık olarak katıldı ve The Athletic’in haberine göre Aslanlar yaz aylarında onu 40 milyon Sterlin (49 milyon Dolar) karşılığında satın alma opsiyonuna da sahip. United, aralık ayında Henry Winter ile yaptığı ve “yeni bir meydan okuma” arzusunu dile getirdiği bomba gibi röportajın ardından Rashford için aktif olarak talip arıyordu. Son birkaç haftayı Ruben Amorim yönetimindeki Old Trafford’da sürgünde geçiren 27 yaşındaki oyuncu artık isteğine kavuştu.
MANCHESTER UNITED NE SÖYLEDİ?
United, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Rashford’ın kiralık transferini doğruladı: “Manchester United forveti Marcus Rashford, 2024/25 sezonunun sonuna kadar kiralık olarak Aston Villa’ya katıldı. Manchester United’daki herkes Marcus’a sezonun geri kalanında iyi şanslar diliyor.”
Rashford, Levante’den Andres Garcia ve Borussia Dortmund’dan Donyell Malen’ın ardından Villa’nın ocak transfer dönemindeki üçüncü transferi oldu ve Jhon Duran’ın Al-Nassr’a gidişinin ardından doğrudan Unai Emery’nin kadrosuna girmesi bekleniyor.
BİLİYOR MUYDUN?
Athletic ayrıca Villa’nın sürpriz bir şekilde Rashford’ın haftalık 325 binlik maaşının yüzde 75’ini karşıladığını ve performansla ilgili hedefleri karşılaması halinde bu rakamın 90’a çıkabileceğini açıkladı. Rashford, La Liga ekibi Real Betis’e katılan Brezilyalı kanat oyuncusu Antony’nin ardından bu ay United’dan kiralık olarak ayrılan ikinci oyuncu oldu.
RASHFORD İÇİN SIRADA NE VAR?
Rashford, 9 Şubat’ta FA Cup’ın dördüncü turunda Tottenham’la karşılaşacak Villa için ilk maçına çıkabilir. Ayrıca önümüzdeki ay Şampiyonlar Ligi’ne geri dönmek için sabırsızlanacak ve Villa yeni lig aşamasını sekizinci sırada tamamladıktan sonra 16 turuna katılmaya hak kazandı.
Kaynak Gol.com