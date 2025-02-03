SON DAKİKA: Marcus Rashford’ın yeni takımı açıklandı!

Manchester United, Marcus Rashford’ın maaşının büyük bir kısmını karşılamayı kabul eden Aston Villa’ya kiralık olarak transfer olduğunu doğruladı.

Rashford sezon sonuna kadar Aston Villa’ya kiralık olarak katıldı ve The Athletic’in haberine göre Aslanlar yaz aylarında onu 40 milyon Sterlin (49 milyon Dolar) karşılığında satın alma opsiyonuna da sahip. United, aralık ayında Henry Winter ile yaptığı ve “yeni bir meydan okuma” arzusunu dile getirdiği bomba gibi röportajın ardından Rashford için aktif olarak talip arıyordu. Son birkaç haftayı Ruben Amorim yönetimindeki Old Trafford’da sürgünde geçiren 27 yaşındaki oyuncu artık isteğine kavuştu.

MANCHESTER UNITED NE SÖYLEDİ?