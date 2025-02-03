Real Madrid'de gece yarısı Arda Güler isyanı! Kazan kaldırdılar...

Real Madrid, İspanya LaLiga’nın 22. haftasında dün akşam Espanyol’a konuk oldu. Los Blancos, karşılaşmayı 1-0’lık skorla kaybederken Fenerbahçe’nin eski yıldızı milli futbolcu Arda Güler, mücadeleye yedek başladı.

Mücadelede dakikalar 85’i gösterdiğinde ise Carlos Romero Serrano’nun golüyle Espanyol 1-0 öne geçti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Real Madrid sahadan 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

Carlo Ancelotti’ye Arda Güler tepkisi

Öte yandan Fanatik’in haberine göre Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler’e şans vermemesi nedeniyle maçın ardından İspanyol taraftarların tepkisiyle karşılandı.

‘Ancelotti, Arda’nın öz güvenini öldürdü!’

Sosyal medyada İtalyan teknik adamı istifaya davet eden bir Real Madrid taraftarı, “Arda Güler daha iyisini hak ediyor. Ancelotti onun öz güvenini öldürdü. Arda gibi yetenekli bir oyuncu nasıl olur da bu maçta SIFIR dakika süre alabilir. Ancelotti’den bıktım!” sözlerini sarf etti.

Bir diğer taraftar da Ancelotti’yi istifaya davet ederek, “Senden nefret ettiğim kadar kimseden nefret etmedim” dedi.