Spor Spikeri Fikret Engin Kurtarılamadı

Ekranların sevilen isimlerinden Fikret Engin yaşamını yitirdi. Engin, şeker komasına girmesinin ardından hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.

Anlattığı maçlar ve özellikle Murat Özarı ile birlikte hazırlayıp sunduğu Bay Tahmin programıyla beğeni kazanan Fikret Engin tedavi gördüğü hastanede 48 yaşında hayata veda etti.

Ünlü spiker, 25 Mayıs’ta şeker komasına girerek hastaneye kaldırılmıştı.

1973 doğumlu Fikret Engin, ATV, Star TV, Super FM ve Teleon TV gibi gibi kanallarda çalıştıktan sonra TV8’de Murat Özarı ile birlikte sunduğu Bay Tahmin programıyla popüler olmuştu. Engin, Acun Ilıcalı’nın TV8’i satın almasından sonra da bu kanaldaki çalışmalarına devam etmişti.