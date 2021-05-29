Kabine toplantısı ne zaman hangi gün?

Koronavirüs salgınıyla birlikte kabine toplantıları yakından takip edilmeye başlandı. 17 Mayıs’ta tam kapanma sona erdi. Ardından 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında geçerli olan kademeli normalleşme dönemi başladı. Şimdi gözler kabine toplantısına çevrildi.

Kabine toplantısının 31 Mayıs Pazartesi günü yapılması bekleniyor. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması bekleniyor.

Kabine toplantısının ardından hafta içi ve hafta sonu yasaklarının kaldırılması, yeme-içme işletmelerinin müşteri kabul etmesine yönelik maddelerin bulunması bekleniyor.

Ayrıca sinema, tiyatro, lunapark, halı saha ve düğün salonlarının hangi şartlarda açık olacağına ilişkin de açıklamaların yapılacağı gelen haberler arasında.