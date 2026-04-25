Doruk Madencilik işçileri Ankara’dan ayrılmıyor!

Doruk Madencilik işçilerinin Ankara’daki hak arayışı 6’ncı gününde de devam etti. Ödenmeyen ücretleri, tazminat hakları ve güvenceli çalışma talepleri için Eskişehir’den yola çıkan işçiler, Kurtuluş Parkı’nda açlık grevini sürdürürken, Bakanlığın yaptığı açıklamanın alacakların tamamını kapsamadığını belirtti. İşçiler, yapılan ödemenin veya açıklamanın mücadeleyi sonlandırmaya yetmeyeceğini vurgulayarak tüm hakları alınana kadar direnişi sürdüreceklerini açıkladı.

Bakanlık açıklamasına rağmen direniş sürecek

Bağımsız Maden-İş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın açıklamasının ardından yaptığı değerlendirmede, bunun yıllardır süren hak gaspları karşısında yeterli olmadığını bildirdi.

Sendika açıklamasında, “Bu bir adımdır ama yıllara yayılan süreçte yaşadığımız hak gasplarının karşısında küçük bir adımdır. Biz bu yola tüm taleplerimizi tam olarak kazanmak için çıktık. Hepsini almadan Ankara’dan ayrılmayacağımızı söyledik. Şimdi bu sözümüz her zamankinden daha çok geçerlidir. Bu kritik anda hiçbir manipülasyona kapılmamanın ve direnişle ilgili gelişmelere dair sendikamızı referans almanın önemini tüm kamuoyuna hatırlatırız” denildi.

Doruk Madencilik işçilerinin talepleri bakanlığa iletildi

Sendika, Çalışma Bakan Yardımcısı Faruk Özçelik ve Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay ile yapılan görüşmede işçilerin taleplerinin yeniden aktarıldığını açıkladı.

İşçiler, aylarca ödenmeyen ücretlerin eksiksiz yatırılmasını, haklı nedenle işten ayrılanların tazminatlarının ödenmesini, TMSF öncesi ve sonrası haksız çıkarılan tüm işçilerin haklarının karşılanmasını istedi.

Emekli olup tazminatlarını alamayan işçilerin ödemelerinin yapılması, sendikaya üye oldukları için işten çıkarılan 7 işçinin işe iadesi, zorunlu ücretsiz izin uygulamasının kaldırılması, bu sürelere ilişkin geriye dönük ücret ve sigorta haklarının tamamlanması da talepler arasında yer aldı.

İşçiler ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uygun güvenli çalışma ortamı, madenin kamulaştırılması ve iş güvencesinin teminat altına alınmasını istedi.

TMMOB heyetinden destek ziyareti

Ankara Kurtuluş Parkı’nda direnişlerini sürdüren madencileri TMMOB heyeti de ziyaret etti. TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, birlik yöneticileri ve üyeleriyle birlikte işçilerin yanında olduklarını açıkladı.

Ziyarette, işçilerin ödenmeyen ücretleri, kıdem ve ihbar tazminatları ile güvencesiz çalışma koşullarına karşı verdiği mücadelenin meşru olduğu belirtildi. TMMOB, kamusal denetimin ortadan kaldırılmasının bu tür hak gasplarının önünü açtığını vurguladı.

“Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesi bizim de mücadelemizdir”

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, işçilere destek açıklamasında bulundu.

Koramaz, “TMMOB kuruluşundan beri emeğin yanındadır, emekçinin yanındadır. Bugün burada bir demokrasi ayıbına şahitlik ediyoruz. Maden sahiplerine, yerli ve yabancı tekellere açık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçiye kapalı.

Doruk Madencilik işçilerinin mücadelesi bizlerin de mücadelesidir. Tüm Türkiye emekçilerinin, tüm sınıf kardeşlerimizin mücadelesidir. Bu ülkenin madenleri sadece bir avuç sermaye kesiminin değildir, tüm halkındır. Madenler özelleştirilirse, madenlerde kamucu politikalar oluşturulmazsa burada yaşanan trajedilere şahit olursunuz. İş kazaları, iş cinayetleri artar. Yeni Somalar gelir. Madenler, sanayinin, enerji üretimi ve insan yaşamının en temel girdisidir. Madenler halkındır, satılamaz. Buradan Cumhurbaşkanı’nı, ilgili bakanlıkları, gözünü, kulağını, yönünü, bu ülke halkına ve madencilere çevirmeye çağırıyoruz.” dedi.

Koramaz, TMMOB’un emeğin sömürülmesine ve güvencesizliğe karşı işçilere destek vermeyi sürdüreceğini söyledi.

Açlık grevi 6’ncı gününde sürdü

Doruk Madencilik işçileri, Kurtuluş Parkı’ndaki açlık grevinin 6’ncı gününü geride bıraktı. İşçilere gün boyunca siyasi partiler, sendikalar, meslek örgütleri ve milletvekilleri destek verdi.

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da madencilere destek için başladığı açlık grevini işçilerle birlikte sürdürdü.

CHP Keçiören İlçe Başkanlığı, KESK, Tüm Emekliler Sendikası, SOL Parti, Türkiye İşçi Partisi, Ankara Barosu, Ankara Tabip Odası ve çok sayıda siyasi isim alana gelerek işçilere destek verdi.

İşçiler sloganlarla seslerini duyurdu

Destek ziyaretlerini baretleriyle karşılayan işçiler, “Ölmek var, dönmek yok” sloganı attı. Ankara Tabip Odası, açlık grevi sürecinde dikkat edilmesi gereken sağlık konularına ilişkin bilgilendirme yaptı. Tüm Emekliler Sendikası temsilcileri işçilere moral vermek için şiir okudu. Türkiye İşçi Partisi ise eylem alanında müzik dinletisi düzenledi.

Günün sonunda işçiler baretlerini yere vurarak, “Holdinglere el pençe madencilere işkence”, “Direne direne direnişten zafere”, “Ankara uyuma madencine sahip çık” ve “Vur vur inlesin Ankara dinlesin” sloganları attı.