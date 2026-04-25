Burdur’da genç çift elektrik akımına kapıldı

Burdur‘da feci olay

Burdur’un Çavdır ilçesi Küçükalan köyünde akşam kınaları olan ve bugün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti elektrik akımına kapılması sonucu hayatını kaybetti.

Küçükalan köyünde bugün düğünleri olacak Ayşegül Maral (20) ve Fatih Özaslan (34) çifti yakınları tarafından evlerinde ölü bulundu.

Sağlık ekiplerinin çalışmasının ardından çiftin cenazeleri morga kaldırılırken evde yapılan incelemede ise çiftin elektrik akımına kapılması sonucu hayatlarını kaybettiği ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.

Düğünlerine gelen yakınları aldıkları haberle şok oldu.