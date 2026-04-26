Gülistan Doku olayı ve son durum

Gülistan Doku olayında yaşananlar ve son durum

Tunceli’de bulunan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak 2020 tarihinde kaybolmuştu.

Diyarbakır’da yaşayan ailesi, Gülistan’ın kaybolduğu gün Tunceli’ye gelip güvenlik güçlerine ihbarda bulundu.

Ailenin ihbarıyla arama çalışması başlatıldı.

Araştırmalar sonunda Gülistan Doku’nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü’nde sinyal verdiği belirlendi.

Baraj gölünde yapılan aramalarda Doku’ya ait iz bulunamayınca, Ekim 2022’de arama çalışmaları sonlandırılmıştı.

Ancak aile kızlarını aramaktan vazgeçmedi.

Doku’nun ailesi de Ocak 2024’te avukatları aracılığıyla, dosyanın baş şüphelisi ve adli kontrolle serbest bırakılan Z.A.’un tutuklanması ve o dönem dosyayı yürüten asayiş biriminde görevli olan, ardından görevden ihraç edilen polis memuru babası E.Y.’nin şüpheli sıfatıyla dosyaya girmesi için Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçe vermişti.

Aile ayrıca dönemin valisi Sonel hakkında baş şüphelinin yurt dışına kaçırılmasının bilgisi dahilinde olduğu iddiasıyla görevi kötüye kullanmaktan suç duyurusunda bulunulmuştu.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü’nde eğitim gören Gülistan Doku intihar ettiği şüphesiyle bir baraj gölünde aylarca yapılan aramalardan sonuç alınamadı.

Gülistan Doku’nun aile üyeleri, arkadaşları, Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, görgü tanığı Hasan Mor, Munzur Arama Kurtarma Derneği’nden Hasan Mor, çalışma kapsamında görüşme yapılan kişiler arasında bulundu.

Dosyada şüpheli olarak yer alan Zeynal Abakarov, ailesi ve avukatı ise, hukuki sürecin devam ettiği gerekçesiyle hiç bir açıklama yapmayı kabul etmedi.

Adalet Bakanlığı yetkilileri uzun yıllar soruşturmayı sürdürdü.

Gülistan Doku’nun Tunceli’de kaybolması sonrası neler yaşandı?

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Gülistan Doku’nun Tunceli’de kaybolmasının üzerinden yıllar geçtikten sonra devam eden soruşturmada herhangi bir ilerleme sağlanamamıştı.

Sosyal medya üzerinden birçok yazar, sanatçı ve siyasetçi Gülistan’ın akıbetinin sorulması için bugün birçok kentte yapılacak basın açıklamalarına katılım çağrısı yaptılar.

Gülistan Doku’ın kaybolduğu Tunceli ve Diyarbakır başta olmak üzere birçok ilde kadınlar eş zamanlı olarak bir araya gelip basın açıklaması yaptılar.

Kadınlar, “Gülistan Nerede?” diye sordu.

5 Ocak Pazar günü, eski erkek arkadaşı Zaynal Abarakov ile bir pastanenin önünde tartıştıktan sonra üniversiteye giden bir minibüsüne bindiği anlar mobese kameralarına takılan Gülistan’dan bir daha haber alınamadı.

Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Dinar Köprüsü’nden geçen bir başka aracın kamera görüntüsünde, Gülistan’ın köprü korkulukları ve bariyerler arasında otururken tespit edildiği görüntüler de basına yansıdı ve Gülistan’ın intihar etmiş olabileceği şüpheleri üzerine AFAD ve Jandarma ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.

21 yaşındaki Gülistan için ailesi, 6 Ocak’ta kayıp başvurusunda bulundu ve en son birlikte görüldüğü eski erkek arkadaşı Rus asıllı Zainal Abarakov’un bu olayda baş şüpheli olduğunu iddia ederek hakkında suç duyurusunda bulundu.

Gülistan Doku 17 km’lik baraj gölünde günlerce arandı

17 kilometre uzunluğunda ve yaklaşık 30 metre derinliğe sahip baraj gölünde farklı tarihlerde birçok arama yapıldı.

Baraj gölünde, 187 gün boyunca kıyıya yakın alanlarda, baraj kapaklarının bulunduğu bölümlerde yapılan arama çalışmalarında, farklı tarihlerde kaybolan iki kişinin cesedine ulaşılmasına rağmen, Ağustos ortalarına kadar devam eden arama çalışmalarında Gülistan’a dair herhangi bir iz bulunamadı.

23 Eylül’de Gülistan’ın annesi, dayısı ve ablası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdi ve görüşmenin ardından barajın suyu azaltılarak 15 Ekim’de yeni bir arama çalışması başlatıldı ama 38 günlük son arama da sonuçsuz kaldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma ise halen devam ediyor. İstanbul Adalet Komisyonu’na kayıtlı Ulusal Kriminal’in Temmuz ayında tamamladığı bilirkişi raporuna göre Gülistan’ın atladığı iddia edilen Dinar Köprüsü altındaki suda söz konusu gün ve saatte “yüksekten düşmeye bağlı bir hareketlilik olmadığı” tespit edildi.

Ailenin avukatı Ali Çimen da yaptığı bir açıklamada, bu raporla Gülistan’ın intihar ettiği tezinin çöktüğü; şüpheli Zaynal Abarakov’un eylemini kararlı bir şekilde tekrarladığı; Gülistan’ı alıkoyup tehdit ettiği; ona fiziksel baskıda bulunduğunun ortaya çıktığını söyleyerek şüphelinin tutuklanması gerektiğini savundu.

Bu açıklamadan sonra, devam eden soruşturmanın belgelerini basınla paylaştığı için Doku ailesinin avukatı Ali Çimen hakkında da soruşturma açıldı.

Hakkında soruşturma açılan bir diğer isim, baş şüpheli Zainal Abarakov’un üvey babası.

Gülistan’ın kaybolduğu tarihte Tunceli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Birimi polislerinden biri olan üvey baba Engin Y. dosyada yer alan bazı belgeleri basınla paylaştığı için “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek ve bu suçu kamu görevlisi sıfatıyla yapmak gerekçesiyle” açığa alındı ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kamu davası açıldı.

Gülistan Doku’nun ailesi, suda bulunamayan kızlarının Zaynal Abarakov tarafından öldürülmüş olabileceğini söyleyerek Abarakov’un tutuklanmasını istiyor.

Gülistan Doku’nun 1 yıllık kronoloji raporu açıklandı

“Gülistan İçin Adalet Komisyonları” adlı sosyal hesapta Gülistan’ın kaybolmasının birinci yıldönümüyle ilgili kronolojik bir rapor yayımladı.

Rapor, 4 Ocak akşamı Gülistan’ın, polise şikayet konusu olan Abarakov’un ailesinin evinin önünde zorla araca bindirilmeye çalışıldığı ve geceyi bir öğretmenin evinde geçirdiği ayrıntısıyla başlıyor.

Raporda yer alan bilgilere göre, Abarakov’un 5 Ocak Pazar günü, saat 11.00’de Gülistan’ı telefonla çalıştığı kafeye çağırdığı, yedi dakika sonra kafeye gelen Gülistan’ın içerde dört dakika kaldığı, çıkmak istediğinde Abarakov’un onu durdurmaya çalışıp bağırıp üstüne yürüdüğü, Gülistan’ın daha sonra üniversite aracına bindiği ve 12.21’de telefon sinyallerinin kesildiği belirtiliyor.

“Gülistan İçin Adalet Komisyonları” raporunun devamında, Gülistan’ın 12.23’te Dinar Köprüsü’nden geçen bir aracın güvenlik kamerasına takıldığı, 12.25’te Abarakov’un Tunceli Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube’de görev yapan üvey babası Engin Y’nin görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü’ne “Köprüden düşen bir nesne var” diye bir tutanak tuttuğu iddiası öne sürülüyor.

Cumartesi gecesi, Gülistan’ın, Kübra adındaki bir arkadaşına mesaj attığı, gelen mesaj üzerine arkadaşının, baş şüpheli Zainal’ı arayıp Gülistan’ı sorduğu, Zainal’ın ona ‘Sonra anlatırım’ yanıtını verdiği, saat 17. 00 sularında da şüphelinin, Doku’nun bir arkadaşına “O kendine bunu getirdi.

Dün gece başıma bela oldu. Artistlik yapmaya başladı. Ondan insan gibi ayrılacaktım. Dün gece evde büyük kavga çıktı. Annemin bütün planları bozuluyordu. Babam çok sinirlendi” diye mesaj attığı bilgisi de raporun devamında yer alıyor.

Kronoloji raporuna göre Zaynal Abarakov’un Pazar günü 16.00-19.00 arası ne yaptığına dair bir bilgiye ulaşılmıyor ve baz istasyonu verileri sayesinde telefonunun açık olduğu ama aramalara çıkmadığı tespit ediliyor.

Gülistan İçin Adalet Komisyonu raporu, Tunceli Emniyeti’nin 12.25’te “Köprüden düşen bir nesne var” diye tutanak tuttuğu, başsavcılığın da bu bilgi üzerine o gün 11.00-13.30 saatleri arasında köprüden geçen 200 kişiyi dinlediği bilgisiyle devam ediyor.

Raporun devamında, başsavcılığın, emniyette 5 Ocak’ta Abarakov’un üvey babası Engin Y.’nin Pazar günü sabah sekizden gece 12’ye kadar ne yaptığına ilişkin bilgi vermesi için bir polisin görevlendirildiği ve bu polisin, Abarakov’un üvey babasını arayarak “Hiç dışarı çıktın mı?” sorusuna “Hayır” yanıtını aldığı; polisin “Evdeydi. Kamera evin önünü görmüyor, çıktıysa da bilemeyiz” şeklinde tutanak yazdığı bilgisine de yer veriliyor.

Gülistan Doku olayında ihmal var mı ?

Gülistan Doku için Adalet Komisyonları, polisin ihmali olduğunu savunarak şöyle bir hatırlatma yapıyor:

“Fakat polisler daha önceden 4 Ocak gecesi Doku’nun Abarakov’un ailesi ile yaşadığı eve girdiğini, daha sonra Abarakov’un evden çıkıp aracına bindiğini ve Doku’nun da arkasından gittiğini evin önünü gören kameralardan öğrenmişti. Başsavcı bu aracın PTS (plaka tanıma sistemi) kaydının dosyaya alınması talimatını verdi.

Abarakov’un üvey babası Engin Yücel’in görev yaptığı Asayiş Şube Başsavcılığa verdiği yanıtta güvenlik kameralarının plakaya yaklaşıldığında görüntüsünü alamadıkları gerekçesiyle tespit yapılamadığını belirtti. Fakat dosyada 200 aracın HTS kayıtları var. Aracı kullanan kişilerin yüzleri dahi görülebiliyor!”

Kronolojik rapora göre, Gülistan’ın arkadaşları, kaybolduğunu bildirmek üzere karakola gittiklerinde saatlerce beyanları alınmamış. Tepki göstermeleri üzerine gece 02.00 gibi şüpheli Zaynal Abarakov Asayiş Şube’ye getirilmiş.

Ayrıca o gece Dilek adında bir öğrencinin ifadesine “Gülistan, kendimi Munzur’a atmaya gidiyorum, dedi” şeklinde bir ekleme yapıldığı, söz konusu öğrencinin böyle bir beyan vermediğini açıkladığı iddiası da öne sürülüyor.

Gülistan Doku kronolojik gelişmelere göre hazırlanan raporda yer alan diğer iddialar ise şöyle sıralanmış:

“Baş şüpheli Abarakov 5 Ocak’tan 26 Şubat’a kadar onu hiç aramadı. 26 Şubat gecesi birden ‘Seni çok özledim, seni çok seviyorum’ gibi mesajlar yazdı. Abarakov arkadaşına ‘Telefonumu alacaklar. Sana sonra yazarım’ diye mesaj yazmış. Doku kaybolduktan tam 52 gün sonra, kamuoyunun yoğun baskısı nedeniyle 27 Şubat’ta telefonuna el konuldu.”

Kronoloji raporu, bir yıl boyunca arama çalışmalarını yakından takip eden abla Gülay Doku’nun bazı iddialarına da yer verdi. Bir iddiaya göre eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel tarafından gönderildiğini söyleyen valilik çalışanı F. G. ve Tunceli İşkur Müdürü Ö. A. tarafından 5 Mayıs 2020 tarihinde üstü kapalı bir şekilde Aygül Doku’yu tehdit etti.

“Twitter’da Doku için yaptığı paylaşımları kaldırmasını, Vali Tuncay Sonel’e sürekli teşekkür etmesini, halkın Doku’yu sormaması gerektiğini ve farklı kurumlarca yapılan twitter desteklerini kabul etmemesi ve onları uzaklaştırması gerektiğini söylediklerini; aksi takdirde Vali Tuncay Sonel’in Doku’yu aramayacağını söyleyerek tehdit edildiğini açıkladı.”

Aygül Doku, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda da bu iddiasını tekrarladı. Doku’nun iddialarının odağındaki resmi yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Doku ailesinin avukatı Ali Çimen ile soruşturmanın gidişatını, raporda öne sürülen iddialar ile ilgili kısa bir değerlendirme yapmasını istedik ama avukat, ailenin onayı olmadan açıklama yapamayacağını söyledi.

Gülistan Doku’nun ablası Aygül Doku ise o tarihte röportaj talebimize dönüş yapmadı.

Ocak 2020’de kaybolan Doku’yu arama çalışmaları Ekim 2022’de sonlandırıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu’nun göreve başlaması

13 Haziran 2024’te ise Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ebru Cansu, kısa bir süre sonra Gülistan Doku soruşturması için özel bir birim kurdu ve soruşturmayı derinleştirdi.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, “cinayet, delil karartma, dijital izlerin silinmesi, kamu nüfuzunun kullanılması” suçlarını araştırmaya başladı.

Ankara’dan gelen donanımlı JASAT ekipleri ve teknik cihaz desteğiyle 30 kişilik bir ekip şu an hala sahada çalışmalarını sürdürürken soruşturma kapsamında jandarmaya gelen gizli tanık beyanlarının Tunceli’deki Gençlik Merkezi ve Sarısaltuk Viyadüğü bölgesini işaret etti.

Bu kapsamda bölgede yeniden baz çalışması yapıldı, tüm şüphelilerin cep telefonu, bilgisayar ve tablet gibi dijital materyallerine el konuldu.

Siber suçlar uzmanlarınca incelemeler devam ederken HTS ve PTS kayıtlarını yeniden analizleri yapıldı. İddia edilen bölgelerde bizzat konum alarak çalışmalarımızı derinleştirildi.

Başsavcı Cansu’nu sürdürdüğü soruşturmada Doku’nun hastane kayıtlarındaki tutarsızlığı Başsavcılı Ebru Cansu’nun dikkatlerini çeken bir başka nokta oldu.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’na atanan Ebru Cansu tedavi evraklarının tarihlerinde çelişki tespit ettiklerini ifade etti.

Başsavcı “Polnet kaydında hastane girişi görünen bir tarih, hastane tedavi evraklarında hiç yer almıyordu. Bu durum bize şüpheli geldi” dedi.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı müfettişlerinin hastanede incelemelerini sürdürdüğünü belirtti.

Soruşturmada kimlerin isimleri geçiyor, kimler tutuklandı?

Soruşturma kapsamında son olarak Tunceli Devlet Hastanesi bilgi işlem görevlileri B.Y. ve Y.E 25 Nisan’da gözaltına alındı.

17 Nisan’da gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel de 21 Nisan’da adliyeye sevk edildi ve savcılıktaki ifadesinden sonra tutuklandı.

Sonel’in oğlu Mustafa Türkay Sonel 18 Nisan’da tutuklanmıştı.

25 yaşındaki Sonel savcılık ifadesinde hakkındaki iddiaları reddetti.

Gülistan Doku’yu tanımadığını savunan Sonel, “Gizli tanığın beyanındaki tecavüz olayı ile benim hiçbir bilgim ve alakam yoktur” dedi.

Sonel’in görevde olduğu sırada koruması olan Şükrü Eroğlu da 18 Nisan’da tutuklandı.

Soruşturma kapsamında, dönemin Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi de gözaltına alındı ve 20 Nisan’da tutuklandı.

Bursa’da gözaltına alınan doktor hakkında hastane kayıtlarının silindiği suçlaması var.

Tutuklananlar arasında Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile annesi ve üvey babası da var.

Meslekten ihraç edilmiş polis memuru Gökhan Ertok “delilleri yok etme”, Tunceli İl Özel İdaresi eski personeli Erdoğan Elaldı da “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Elaldı’nın, Gülistan Doku‘ya son temas eden kişi olduğu belirtildi.

ABD’de bulunan şüpheli Umut Altaş hakkında ise yakalama kararının ardından uluslararası kırmızı bülten çıkarıldı.

Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu kimdir?

Ebru Cansu, 4 Temmuz 1976, Çorum / Alaca doğumludur.

İlk ve orta öğrenimini Ankara Özel Yükseliş Koleji’nde, lise eğitimini ise Özel Antalya Koleji’nde tamamlamıştır.

2001 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur

Ebru Cansu, 2024 yılından bu yana Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapan, hukuk kariyerindeki tecrübesi ve özellikle kamuoyunda yakından takip edilen davalardaki kararlı tutumuyla tanınan bir hukukçudur.

Mesleki Kariyeri

Ebru Cansu, savcılık görevine geçmeden önce yaklaşık 13 yıl boyunca serbest avukatlık yapmıştır. Daha sonra adli yargı kariyerine geçiş yaparak şu görevlerde bulunmuştur:

İstanbul Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcılığı,

Denizli Çameli Cumhuriyet Savcılığı,

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı (2022-2024).

13 Haziran 2024 tarihinde yayımlanan kararname ile Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştır. Cansu, Tunceli’nin bu göreve getirilen ikinci kadın başsavcısıdır.

Özellikle Türkiye gündemini uzun süredir meşgul eden Gülistan Doku soruşturmasındaki aktif rolüyle bilinmektedir. Göreve gelmesinin ardından soruşturma için özel bir ekip kurdurmuş, dosyanın seyrini değiştirecek kritik adımlar atmış ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi için çalışmıştır.

Nitekim 2026 yılının Nisan ayında, soruşturma kapsamında önemli bir tutuklama (eski başhekim Çağdaş Özdemir’in tutuklanması) gerçekleşmiştir.

Ebru Cansu, evli ve bir çocuk annesidir.

