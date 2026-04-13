Erzurum’da buzlanma zincirleme kaza yarattı

Erzurum‘da yürekler ağza geldi

Erzurum’da aşırı buzlanmadan dolayı meydana gelen zincirleme trafik kazası saat 19.30 sıralarında Çat Yolu Köprülü Kavşağı önünde meydana geldi.

Buzlanan yolda bir tır ile hafif ticari araç ve servis minibüsü birbirine girdi. Tıra arkadan çarpan serviste bulunan sürücü ise kabinde sıkıştı.

Kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile serviste bulunan 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

