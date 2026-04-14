Denizli’de afacanların oyunu korkuttu

Denizli‘de çocukların yangın tüpüyle oyunu
Denizli’de bir oto galeride yangın tüpüyle oynayan 3 çocuk yangın tüpünün bir anda açılmasıyla korku dolu anlar yaşadı. İş yeri sahipleri ve çocukları korkutan olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Tavas’ta oto galeride çocukların yangın tüpüyle oynunu güvenlik kameralarına yansıdı. Olayda, çocuklardan ikisi korkup kaçarken, biri ise işyeri sahibine yakalandı.
İşyeri sahibi İshakhan Ütkün, olay anında şu sözlerle anlattı: “İçeride arkadaşlarla araç ticareti yaparken bir toz bulutu oluştu. Hemen dışarı çıktık, araçlardan geldiğini düşündük.
Daha sonra karşımıza mahallemizin çocuklarının yangın söndürme tüpüyle oynadıklarını, pimi açıp sıktıklarını gördük. Allah’tan üzerlerine gelmemiş. O toz bulutu arabalara gelmiş. Arabaları çıkartıp, temizlik yaptık.”