Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
HaberTürkiyeVideo

Şanlıurfa’da lisede silahlı saldırı: 16 yaralı

Şanlıurfa'da bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı.

NationalTurk TR14/04/2026
0 Bir dakikadan az
saldiri

Şanlıurfa‘da kan donduran olay

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silahlı saldırgan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kurşuna dizdi. Saldırıda 16 kişi yaralandı.

Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 19 yaşındaki bir şahıs silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı.

Silahlı saldırıda, yaralanan kişilerin C.E (35), U.D.G, Ö.G, M.T, E.D, A.G, S.E.U, M.K, A.A, M.Ç, M.H.U, U.A, M.K, C.A, Ö.F.S ve E.Ç olduğu belirlendi.  Öğrenciler ve yaralılar okuldan tahliye edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.

Bağlantılar
NationalTurk TR14/04/2026
0 Bir dakikadan az
NationalTurk TR

Başa dön tuşu