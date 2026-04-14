Şanlıurfa’da lisede silahlı saldırı: 16 yaralı

Bir dakikadan az

0 Bir dakikadan az

Şanlıurfa‘da kan donduran olay

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde silahlı saldırgan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni kurşuna dizdi. Saldırıda 16 kişi yaralandı.

Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde 19 yaşındaki bir şahıs silahlı saldırı gerçekleştirdi. Silahlı saldırıda 16 kişi yaralandı.

Silahlı saldırıda, yaralanan kişilerin C.E (35), U.D.G, Ö.G, M.T, E.D, A.G, S.E.U, M.K, A.A, M.Ç, M.H.U, U.A, M.K, C.A, Ö.F.S ve E.Ç olduğu belirlendi. Öğrenciler ve yaralılar okuldan tahliye edildi. Yaralılar tedavi altına alındı.