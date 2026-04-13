Eskişehir’de kokan evden ceset çıktı!

Eskişehir‘de feci olay
Eskişehir’de gelen kötü kokular üzerine komşularının ihbar ettiği evden yalnız yaşayan 32 yaşındaki adamın cansız bedeni bulundu.
Odunpazarı ilçesi 71 Evler Mahallesi Çoşanaylar Sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın 2’nci katında tek yaşayan 32 yaşındaki genç adamın cansız bedeni komşularının kötü kokuyu polise bildirmesi sonucu bulundu.
Kokan daireye gelen ekipler uzun uğraşlar sonucunda daireye girdi. Ekipler, H.İ.L’yi hareketsiz halde yatarken buldu.
32 yaşındaki adamın cesedi morga kaldırılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.