HaberTürkiyeVideo

Ankara’da minibüsün devrildi: 1 ölü

Ankara'da kontrolden çıkan minibüsün devrildi. Meydana gelen feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

NationalTurk TR08/05/2026
0 Bir dakikadan az
AW700582 02
Kurban Bayramında Phuket

Ankara‘da feci kaza

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde saat 17.30 sıralarında çiftçilik yapan 55 yaşındaki Selami Sümer’in kullandığı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ankara'da feci kaza

55 yaşındaki Selami Sümer, minibüsle Beypazarı istikametine seyir ettiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan Sümer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Korkunç kaza anları işte böyle görüntülendi – Video

Kurban Bayramında Bangkok Phuket
Bağlantılar
NationalTurk TR08/05/2026
0 Bir dakikadan az
Kurban Bayramında Bali

NationalTurk TR

Anneler Günü 2026
Başa dön tuşu