Ankara’da minibüsün devrildi: 1 ölü

Ankara‘da feci kaza
Ankara’nın Beypazarı ilçesinde saat 17.30 sıralarında çiftçilik yapan 55 yaşındaki Selami Sümer’in kullandığı minibüs kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazada yaralanan Sümer, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beypazarı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Minibüs sürücüsü hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.