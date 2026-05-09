Bursa’nın otomobil alev topuna döndü

Bir dakikadan az

1 Bir dakikadan az

Bursa’da korkutan yangın

Bursa’nın İnegöl ilçesinde Ankara karayolu Babasultan kavşağı mevkiinde saat 11.00 sıralarında seyir halindeki hafif ticari araç alevler arasında kaldı.

İnegöl’e seyir halinde olan Doğukan Y.’nin hafif ticari aracının motor kısmından bir anda dumanlar çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiye ekibi çağırdı. Dumanlar kısa sürede yerini alevlere bıraktı. Araç alev alev yandı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri feci şekilde yanan otomobile müdahale etti. Yangın ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale geldi.