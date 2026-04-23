Bingöl’de feci kaza

Bingöl‘de tır kazası

Bingöl-Erzurum karayolu üniversite kavşağı mevkiinde bir tır, kontrolsüz hareket eden otomobile çarpmamak için refüje girdi.

Yeşil ışığın yanmasıyla hareket eden tırın karşısına yan yoldan kontrolsüz şekilde çıkan otomobile çıkması nedeniyle tır sürücüsü çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle tır refüje girdi.

Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Trafik akışı kaza nedeniyle bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Kaza ekipler tarafından inceleniyor.

