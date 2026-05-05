Artvin’de çığ altında kalmıştı: Cansız bedenine 125 gün sonra ulaşıldı

Artvin’de korkunç olay

Artvin’in Ardanuç ilçesi Zekeriya köyünde 31 Aralık 2025’te meydana gelen çığ felaketinde, 6 çoban ve yaklaşık bin 200 küçükbaş hayvan çığa yakalandı.

Çobanlardan 3’ü kurtulurken, Suat Temel ile Kerimullah Azizulla’nın cansız şekilde bulundu. Bülent Gezer ise kar altında kaybolmasının ardından geçen 125 günün ardından cansız şekilde bulundu.

Çığ felaketinin ardından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma ve arama kurtarma ekipleri seferber oldu.

Hava şartları nedeniyle durdurulan çalışmalar yapılan son değerlendirmelerde çığ riskinin azalması üzerine yeniden başladı.

Aradan geçen 122 günün ardından yeniden başlatılan çalışmaların 5’inci gününde 125 gün sonra Bülent Gezer’in cansız bedeni çığ altında bulundu.