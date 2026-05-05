Sakarya’nın o ilçesi sular altında kaldı

Sakarya’nın Karasu ilçesi yoğun sağanak yağış nedeniyle Darıçayırı Mahallesi’nden geçen derenin su seviyesi artmasıyla birlikte sular altında kaldı.

Baraj bölgesi tahliye alanından mahalleye su gelmeye başlamasıyla kısa süre içerisinde barajdan taşan su ile birlikte mahalledeki bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri su altında kaldı. Okul ve cami bahçesinde ise su birikintisi oluştu.

Korkunç olay drone ile havadan görüntülendi. Selin yaratmış olduğu felaket görüntüleri görenleri şok etti. Sel felaketinin ardından çalışmalar devam ediyor.