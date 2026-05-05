Gaziosmanpaşa’da feci kaza: 1 ağır yaralı

Gaziosmanpaşa'da tramvay ile motosikletin birbirine girdi. Kazada motorcu ağır yakalandı.

Gaziosmanpaşa‘da korkunç kaza

Gaziosmanpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan T4 Tramvay hattı Sağmacılar – Bosna Çukurçeşme durakları arasında tramvay ile motosikletin çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmeye çalışan motosiklet, seyir halindeki tramvayla çarpıştı. Feci kaza çevredeki vatandaşların yüreklerini ağza getirdi. Kazada, tramvay ile motosiklet arasında sıkışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sıkışan sürücüyü çıkardı. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında trafik aksarken bir süre sonra çalışmalar neticesinde normale döndü.

 

 

