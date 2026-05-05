Eskişehir’de korkutan ihbarın ardından çıkan gerçek şaşırttı

Eskişehir’de şaşırtan gerçek

Eskişehir’in Odunpazarı ilçesi Büyükdere Mahallesi’nde ilaçlanan bir apartmanda yaşayan G.A. (18) isimli üniversite öğrencisinden haber alamayan şehir dışındaki annesi durumu polise bildirdi.

İlaçlanan evde yaşayan ve ailesinin haber alamadığı öğrencinin evine gelen sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri genç için harekete geçti.

Adrese gelen ekipler kapıyı ısrarla çalmasına rağmen öğrenciye ulaşamadı. Uzun uğraşlar sonunda kapıyı kırmaya hazırlanan ekiplere G.A. kapıyı açtı. Şahsın kulaklıkla müzik dinlerken uyuyakaldığı ve çalınan zili bundan dolayı duymadı öğrenildi. Sağlık kontrolünden geçirilen öğrenci, ekiplerden özür diledi.