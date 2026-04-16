Kahramanmaraş’ta öğrencilerine siper olan öğretmen son yolculuğuna uğurlandı

Kahramanmaraş’ta silahlı saldırıda öğrencilerine siper olan ve 3 kurşunla hayatını kaybeden öğretmen Ayla Kara’nın cenazesi sevenleri eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi’ndeki Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ayla Kara’nın cenaze namazı öğle namazına müteakip kılınacak.

Matematik öğretmeni Ayla Kara’nın cenazesi yakınları tarafından morgdan alınarak Tekir Mahallesi Çarşı Cami’ne getirildi.

Ayla Kara’nın eşi Ramazan ve oğulları Furkan ile Ertuğrul tabut başında gözyaşı döküp dua etti.