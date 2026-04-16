Batman’da kavga ayırmak isterken kim vurduya gitti

Batman’ın Gercüş ilçesinde kavgayı ayırmak isteyen bir kişi silahla bacağından vurularak yaralandı.

NationalTurk TR16/04/2026
Batman’da silahlı kavga

Batman’ın Gercüş ilçesi Sargın köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Olayı ayırmak isteyen Ayetullah İ. ise bacağından vuruldu.

Çıkan silahlı kavgayı ayırmaya çalışan Ayetullah İ., silahtan çıkan merminin hedefi oldu ve bacağından vuruldu. Şahıs kavgayı ayırmak için iki grubun arasına girmesi nedeniyle yaralandı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, yaşanan olayla ilgili detaylı inceleme başlattı.

Bacağından vurulan yaralı böyle hastaneye geldi – Video

