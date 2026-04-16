Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
HaberTürkiyeVideo

Bursa’da nöbet geçiren sürücü bariyerlere çarptı

 Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

NationalTurk TR16/04/2026
2 Bir dakikadan az
AW684396 04 scaled

 Bursa‘da feci kaza

Bursa’da saat 18.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kınık Mahallesi mevkiinde Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Şehmuz G. (42)’nin sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Sara nöbeti geçirdiği iddia edilen sürücünün otomobili virajda kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu Şehmuz G. (42) ile yolcu Levent G. (50) yaralandı.

Araçta sıkışanlar kurtarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Korkunç kaza sonrası ekipler yaraları böyle kurtardı – Video

Bağlantılar
NationalTurk TR16/04/2026
2 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk TR

Başa dön tuşu