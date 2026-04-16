Bursa’da nöbet geçiren sürücü bariyerlere çarptı

Bursa‘da feci kaza
Bursa’da saat 18.30 sıralarında İnegöl’ün kırsal Kınık Mahallesi mevkiinde Bozüyük istikametine seyir halinde olan sürücü Şehmuz G. (42)’nin sara nöbeti geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Sara nöbeti geçirdiği iddia edilen sürücünün otomobili virajda kontrolden çıkarak savruldu. Otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kaza sonucu Şehmuz G. (42) ile yolcu Levent G. (50) yaralandı.
Araçta sıkışanlar kurtarılarak ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.