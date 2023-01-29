Beşiktaş Kulübünde ilginç gelişmeler: Atilla Türker belgeler ile yazdı

Beşiktaş Kulübü, 2017 yılında Çin’de yapılan kamp sürecinde kusurlu davrandığı ve kulübü yüklü miktarda zarara uğrattığı gerekçesiyle Fikret Orman’a dava açtığı gazeteci Atilla Türker tarafından belgelenerek yayınlandı.

2017 Yılında Beşiktaş kulübünde ikinci başkan olan Ahmet Nur Çebi ile birlikte başka bir yöneticiden davacı olunmaması dikkat çekti.

Beşiktaş takımının teknik direktörünün Şenol Güneş’in görevde olduğu kampta dış ilişkilereden sorumlu olan kafile başkanı Erdal Torunoğlu Fikret Orman döneminden sonra Ahmet Nur Çebi tarafından hem ikinci başkan hem de Futbol AŞ Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev verilmişti.

Atilla Türker’in yazısında bahsi geçen Proformance, adlı şirketinin sahibi Avukat Daniel Lichman’ın 24 Haziran 2017 tarihindeki açıklamasını belgeleyen Beşiktaş Postası Daniel Lichman’ın: “Beşiktaş JK’yi önümüzdeki sezona hazırlanmak için Çin’e götürdüğümüz için çok mutluyuz.” “Gerçekten çığır açıcı olacağız. Beşiktaş Çin’de rekabetçi bir şekilde oynayan ilk Türk profesyonel futbol takımı olacak.” şeklindeki sözlerini ve paylaşımını yayınladı.

Fikret Orman yönetimine karşı muhalif olan Divan kurulu üyesi ve hem Fikret Orman hem de Ahmet Nur Çebi’ye karşı başkan adayı olarak seçimlere giren eski başkan adayı Hürser Tekinoktay ise; 2017 Yılında olan bu organizasyonu eleştrern paylaşımları tekrar paylaşarak: “2017’de yönetim kurulunda kimler vardı? Bir tane yönetici ve/veya asbaşkanlar bunu sormadı mı? Hadi onlar sormadı. Peki gazeteciler ?” dedi.

Tekinoktay daha sonra; Vakti zamanında 48 saatlik ÇİN seyahatine vizyon diyenlere ve değerli medya mensuplarına bir soru; Proformance, şirketi veya sahibi Avukat Daniel Lichman’ı Beşiktaş yönetiminden bir tanıyan var mı ? diyerek bir paylaşım daha yaptı.

2017’de yönetim kurulunda kimler vardı? Bir tane yönetici ve/veya asbaşkanlar bunu sormadı mı? Hadi onlar sormadı.

Peki gazeteciler ? https://t.co/MLC7DPQhzf — Hürser Tekinoktay (@tekinoktay) January 28, 2023

Radyospor programcısı ve Ajansspor yazarı gazeteci Atilla Türker’in Beşiktaş’ın Çin Kampı ile ilgili yazısı…

Elimde bir belge var.

Nedir bu belge?

Beşiktaş Kulübü’nün, Beşiktaş’ın eski başkanı Fikret Orman hakkında açtığı yeni bir tazminat davası dilekçesi…

Evet… Beşiktaş kulübü, Beşiktaş kulübünün eski başkanı hakkında bir tazminat davası daha açtı.

Bu kez iddia ne mi? 2017 yılında Beşiktaş A Takımı’nın Çin’in Guangdong bölgesinde yaptığı kamp sürecinde Fikret Orman’ın kusurlu davranması ve Beşiktaş’ı yüklü miktarda zarara uğratması…

İddia odur ki…

Fikret Orman, Çin’de 60 kişinin 12 gün konaklaması ve iki takımla hazırlık maçı oynanması konusunda aracı bir şirketle 250 bin Euro karşılığında sözleşme imzalıyor, Türk Hava Yolları’ndan da 523 bin Euro’ya özel bir uçak kiralıyor, her türlü ödemeyi Beşiktaş adına yapıyor.

Sonra ne mi oluyor?

12 gün üzerinden ödemelerin yapıldığı kamp sadece 1,5 gün sürüyor, sadece bir hazırlık maçı oynanıyor,

Aradaki 10,5 günlük farkın bedeli havaya uçuyor.

Yine iddia odur ki, sözleşmede fesih hakkı bulunmasına karşın, Fikret Orman sözleşme hükümlerine kayıtsız kalıyor.

İşte Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki Beşiktaş Kulübü, kusurlu davrandığı gerekçesiyle Fikret Orman’dan şimdi bu parayı istiyor.

ÇİN KAMPINDA 60 KİŞİNİN 12 GÜN KONAKLAMASI PLANLANMIŞTI

Belirteyim… Dava 21 Eylül 2022’de açıldı.

Şimdi, dava dilekçesindeki ilgili bölümleri aynen aktarıyorum.

“Beşiktaş Futbol A.Ş. ile dava dışı Proformance INC. LTD (Proformance) arasında 8 Mayıs 2017 tarihinde Dostluk Maçı Sözleşmesi akdedilmiştir. İşbu sözleşme Futbol A.Ş. adına, dönemin Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman tarafından münferiden imzalanmıştır.

Sözleşme uyarınca özetle;

-Futbol A Takımı ile beraberindeki teknik heyetin, Çin’in Guangdong bölgesinde kamp yapacağı…

-Kamp süresince Futbol A.Ş. A Takımı ile 19 Temmuz’da Schalke 04 arasında; 28 Temmuz’da ise VFL Wolfsburg arasında dostluk maçı oynanacağı,

-Dostluk maçına ilişkin tüm giderlere Proformance ve Çin’de yerleşik bulunan 3. taraflarca katlanılacağı,

-Proformance tarafından maksimum 60 kişinin en fazla 12 günlük konaklama, yeme, içme ve sair giderlerinin karşılanacağı,

ARACI ŞİRKET PROFORMANCE 240 BİN EURO, THY’YE İSE 523 BİN EURO ÖDENDİ

-Sözleşme bedelinin 250.000 EURO olduğu,

-Sözleşmenin 8 Mayıs 2017 tarihinde imzalanmasını müteakip Proformance’a 18 Mayıs 2017 tarihinde 50.000 EURO, 3 Temmuz 2017 tarihinde 50.000 EURO, 5 Temmuz 2017 tarihinde 140.000 EURO olmak üzere toplam 240.000 EURO ödeme yapılmıştır.

-Futbol A.Ş. A Takımı ve beraberindeki heyetin Çin’e gidiş-gelişinin sağlanması amacıyla Türk Hava Yolları’ndan 18/20 Temmuz tarihleri için 288 koltuk kapasiteli özel uçak kiralanmış, işbu kiralama bedeli, 13 Temmuz 2017 tarihinde vergiler dahil 523.721,28 EURO (2.185.612,9 TL) olarak ödenmiştir.

-Sözleşme sürecinin tamamlanmasına ve bu hususta gerekli tüm ödemelerin yapılmasına rağmen, sözleşmede öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Futbol A.Ş. nezdinde fahiş oranda fazladan ödeme yapılmasına neden olunmuştur.

-Şöyle ki; sözleşmenin 2.2 hükmü uyarınca 12 Mayıs 2017 tarihinden önce Çin’de yerinde inceleme yapılması planlanmış, bu ziyaret esnasında herhangi bir uyuşmazlık olması veya olumsuzluk tespit edilmesi halinde taraflara fesih imkanı sunulmuş, buna rağmen belirlenen tarih aralığında yerinde inceleme ve gerekli kontroller yapılmamıştır.

“12 GÜNLÜK ÖDEMELERİN YAPILDIĞI ÇİN KAMPI, SADECE 1,5 GÜN SÜRDÜ”

-Sözleşme, maksimum 60 kişinin 12 günlük konaklama ve sair masrafların karşılanmasını kapsar şekilde akdedilmiştir. Buna karşın kamp, hiçbir yasal veya makul gerekçe bulunmaksızın 1,5 gün gibi kısa bir sürede

-öngörülen sürenin bitiminden çok önce- sonlandırılmıştır.

-Sözleşme ile belirlenen sürecin sona ermesine neden olabilecek herhangi bir unsurun varlığı halinde Futbol A.Ş.’ye önceden fesih imkanı tanınmış olmasına rağmen bu hakkın kullanılmaması ve yalnızca 1,5 gün için fahiş ulaşım masrafına katlanılmasına müsaade edilmiş olması davalı yöneticinin (Fikret Orman) kusurunu açıkça ortaya koymaktadır.

“FİKRET ORMAN’IN KUSURU AÇIKÇA ORTADADIR”

– Özetlemek gerekirse; Futbol A.Ş. tarafından, 12 gün boyunca sürmesi beklenen masraflı kamp süreci için her türlü ödeme yükümlülüğü yerine getirilmesine rağmen Futbol A.Ş. A Takımı, 18 Temmuz akşamı Çin’e ulaşmış, 19 Temmuz’da dostluk maçı oynamış ve maçın oynanmasından hemen sonra 20 Temmuz saat 03.00’te tekrar uçağa binerek Türkiye’ye geri dönmüştür.

-Çin’de gerçekleşmesi planlanan kamp sürecinin, sözleşme ile belirlenen süre ile kıyaslanamayacak kadar kısa tutulması hususunda hiçbir yönetim kurulu kararı bulunmamaktadır. Keza kampın belirlenen süreden önce sona erdirilmesinin nedenini gösterir herhangi bir resmî kayıt veya yazılı bildirim de bulunmamaktadır. Bu durum dahi dava konusu zararın meydana gelmesinde davalının (Fikret Orman) kusurunun bulunduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

-Sözleşme ile Futbol A.Ş.’ye tanınan bütün hakları ve şirketin olası alacakları göz ardı edilerek kamp süresinin vaktinden erken sona erdirilmesi sebebiyle Futbol A.Ş. -ve pay sahibi olarak davacı (Beşiktaş Kulübü)- zarara uğratılmıştır.

-Kamp sürecinin planlanandan 10,5 gün önce sona erdirilmesi sebebiyle Futbol A.Ş.’nin uğradığı net zarar miktarının, yapılacak yargılama ve bilirkişi incelemesi neticesinde ortaya çıkacak olması sebebiyle huzurdaki dava “belirsiz alacak davası” olarak ikame edilmiştir.

102 MİLYON EURO NEREYE UÇTU?

Şimdi, bazı hatırlatmalarda bulunayım.

Malumunuz, KPMG adlı uluslararası bir denetim şirketi, yaptığı iki yıllık incelemenin ardından “Beşiktaş Kulübü’nde 2009-2019 yılları içinde 102 milyon Euro’luk istisnai durum tespit edildi” şeklinde bir rapor hazırladı ve bu raporu 20 Aralık 2021’de Beşiktaş Kulübü’ne takdim etti.

Yani dedi ki KPMG, Beşiktaş’ın 102 milyon Euro’su abrakadabra olmuş!

Koskoca Beşiktaş’ın 102 milyon Euro’su havaya uçmuş, uçurulmuş…

Paraya bakar mısınız, 2 milyar Türk Lirası’nı aşkın…

Peki nereye uçmuş, nasıl uçmuş, kime uçmuş, kim uçurmuş bu kadar parayı?

Mevzu bu işte…

Bulmak gerekiyor.

Beşiktaş Kulübü’nün mevcut yönetimi bu doğrultuda son 8 ayda Fikret Orman hakkında dava üstüne dava açmaya başladı.

İşin trajikomik tarafı şu, KPMG raporunda yer alan bazı mevzuları ben geçmiş yıllarda belgelerle yazmıştım. Yazmıştım da ne olmuştu? O dönem başkanlık koltuğunda oturan Fikret Orman ve ekibi, şahsıma yönelik çok ağır ifadeler kullanmıştı.

Hatta Beşiktaş’ın resmi sitesinden de açıklamalar yapılmış, kamuoyu önünde hedef gösterilmiştim.

FİKRET ORMAN PARALAR NEREDE?

Şimdi ne oldu?

Benim geçmişte yazdığım bazı mevzular doğrultusunda Fikret Orman’a dava üstüne dava açılıyor.

Ne de olsa ortada kapı gibi KPMG raporu var.

Davaları açan da Beşiktaş Kulübü’nün mevcut yönetimi…

Uçan paralar Beşiktaş’ın parası…

Gönül isterdi ki… Beşiktaş’a gönül veren herkes, bu 102 milyon Euro’nun hesabını kuruşuna kadar sorsun.

Öyle ya, bu paranın çok önemli bülümü taraftarın cebinden çıktı.

Kimi kombine aldı, kimi de forma…

Durum böyleyken ne oluyor?

Çok değerli istisnai bazı kişiler dışında herkes her daim sessiz kalıyor.

Sadece şu oluyor, ben belgeleri yayınlamaya devam ederken, yediğim küfür, hakaret ve tehditler gırla gidiyor.

Ben Beşiktaş’da uçan paraların akıbetini belgelerle ortaya koyarken, Beşiktaş camiası bünyesindeki belli bir kesimin inanılmaz tepkisiyle karşılaşıyorum.

Hatta tepki koyanlar arasında Beşiktaş Kulübü Başkanlığına adaylığını koyanlar bile var.

Beşiktaş Kulübü’nü değil, kişisel menfaatlerini düşünen bu kişiler için herhangi bir söze gerek yok.

Değmez…

Neyse ki tarih herkesi yazdı, yazıyor, yazacak.

Peki başka ne oluyor? Şu oluyor. Fikret Orman hayatının tadını çıkartıyor. “Önemli bir iş insanıyım. Bu davalarla uğraşacak zamanım yok, tatilimi yapıyorum, keyfimi kaçıracak halim yok.” şeklinde demeç veriyor.

Bravo size Fikret Orman!

Hayat size güzel!

Az bile yapıyorsunuz!

FİKRET ORMAN BORULAR NEREDE?

Uzağa gitmeye gerek yok.

3 ay önce yine belgelerle çok çarpıcı bir hususu kaleme aldım.

Neydi bu? Beşiktaş Kulübü, Vodafone Park Arena Stadı’nın yapımı sırasında toplam 259 bin 891 metre uzunluğunda boru ve 528 bin 297 adet ek parça için para ödemesine karşın, boruların ve ek parçaların Beşiktaş Kulübü’ne teslim edildiğine dair bir teslim, tesellüm belgesi, irsaliye yahut herhangi bir evrak ortada yok.

Beşiktaş Kulübü parayı ödemiş, ilgili firma faturayı kesmiş, ama ortada boruların ve ek parçaların alındığına-verildiğine dair bir kayıt bulunmuyor.

Beşiktaş Kulübü’nün mevcut yönetimi, haliyle Fikret Orman’a ve dönemin CEO’su Gökhan Sarı’ya dava açtı.

Düşünebiliyor musunuz, toplam 259 kilometrelik, yani neredeyse İstanbul-Bolu mesafesindeki boruların akibeti belli değil.

528 bin 297 adet ek parça da cabası…

Bu borular ve ek parçalar stadın altında mı, yoksa başka bir yerde mi, yoksa fabrikadan hiç çıkışı mı olmadı, yarınlarda göreceğiz!

Yüce yargı kararını verecek.

Peki, bu haberi belgelerle yazdım ne oldu?

Ne ilgili firmadan ses var, ne de Fikret Orman’dan…

Herkes hayatından memnun…

Bazı istisnai kişiler dışında Beşiktaş’ın önde gelen isimleri her zaman olduğu gibi yine ölü taklidi yapmaya devam etti.

Herkesin hesabı değişik tabii…

Bu hesaplar da yarınlarda ortaya çıkar elbet…

Atilla Türker “Her Türlü Belgeye Talibim”

Belirtmemde yarar var.

Herhangi bir kişinin elinde Ahmet Nur Çebi başkanlığındaki mevcut yönetimle ilgili belge varsa eğer, bu belgeye de sonuna kadar talibim.

Bu sözüm özellikle Fikret Orman ve Hürser Tekinoktay için geçerli…

Beşiktaş’ın eski başkanının ya da başkan adaylarının elinde minnacık da olsa bir belge bulunur herhalde.

Keza, bu bağlamda söylüyorum, kimin elinde KPMG raporunun tamamı ya da KPMG raporunun dışında başka bir rapor ya da belge varsa, bu belgeleri de yayınlamaktan çok büyük mutluluk, onur ve gurur duyarım.

Kimler neyin peşinde bilmiyorum ama ben sadece gerçeğin peşindeyim.

Bu işler lafla olmuyor.

Herkes sözünde duracak.

AHMET NUR ÇEBİ’NİN GERÇEK YÜZÜ!

Fikret Orman başta olmak üzere bazı muhteremler demeç veriyor, sürekli kulis yapıyor, “Ahmet Nur Çebi‘nin gerçek yüzünü yakın zamanda ortaya çıkartacağız” diye.

Harika…

İşte tam zamanı…

El ele vererek Ahmet Nur Çebi’nin gerçek yüzünü ortaya çıkartalım.

Sözünüzde durun Sayın Fikret Orman…

Hiç olmazsa bu kez sözünüzde durun.

ATİLLA TÜRKER: FİKRET ORMAN HAKKINDA CEZA DAVALARI KAPIDA

Şu vurguyu da yapayım.

Malumunuz, Beşiktaş’ın mevcut yönetimi, Fikret Orman hakkında bugüne kadar hep tazminat davası açtı.

Peki, ceza davaları nerede?

Mevcut tüm belgeler doğrultusunda ceza davalarının da açılması gerekmiyor mu?

İşte, camiadaki önemli bir kesimin kafasında bu soru işareti var.

Yoksa, Ahmet Nur Çebi ve ekibinin zihninde “tavşan kaç, tazı tut” düşüncesi mi yatıyor!

Ne de olsa, Fikret Orman hakkında açılan bu tazminat davaları yıllarca sürecek, o zamana kadar da kim öle, kim kala!

Hem, Fikret Orman’ın kendi üzerine kayıtlı bir şeyleri var mı acaba!

Yoksa birilerine mi devretti!

Lafı uzatmayayım.

Fikret Orman hakkında tazminat davasının yanısıra ceza davası açılması için de kollar sıvandı.

Beşiktaş camiasında önde gelen onlarca isim, bu doğrultuda savcılığa suç duyurusunda bulunmayı kararlaştırdı.

Bu da güzel bir haber elbet…

HESAP ÖDENECEK

Durum bu dostlar…

Olduğu gibi aktardım.

Görünen o ki…

Yarınlar çok daha büyük mevzulara gebe…

Davalar birbirini kovalayacak.

Herkes hesap verecek.

Doğrusu bu çünkü…

Beşiktaş’ın her bir kuruşunun nereye gittiği, kimlere gittiği, nasıl gittiği er ya da geç ortaya çıkacak.

Her ne kadar birileri günü kurtarma doğrultusunda sağa sola sallansa da…

Beşiktaş’ta bu hesap mutlaka sorulacak.

Atilla TÜRKER / Ajansspor

Aynı tarihlerde Beşiktaş Kulübü kampı şöyle duyurmuştu:

Şampiyon Futbol Takımımız Çin’e Gitti