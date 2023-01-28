Kemal Kılıçdaroğlu: “Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz.”

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘Sinan Ateş suikastı’ açıklaması: “Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesiyle ilgili soruşturmaya ilişkin, “Bu iş torbacılarla kalmaz” dedi ve ekledi: “Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak.”

Kemal Kılıçdaroğlu: “Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz.”

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu, ““Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum” diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz” dedi.

“Bu ateş en tepedeki suçluları da yakacak” diyen Kılıçdaroğlu, “Şimdi istedikleri kadar polise-savcıya baskı yapsınlar, dua okunmasını yasaklasınlar, 4 ay sonra görüşeceğiz. O çetenin yakasına yapışıp ailenin acısını bir nebze olsun dindireceğiz” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Acılı anneye ve aileye bir kez daha sabır diliyorum. Tüm halkımızdan, merhumun ruhuna okunacak bir mevlidi bile yasaklayan zihniyete karşı Sinan Ateş ve ailesi için dua etmelerini istiyorum.”

“Adalet yoksa niye yaşayalım? Ben içime taş basarak oğlumun toprağıyla duruyorum" diyen acılı anneye sesleniyorum; oğlunuz Sinan Ateş için adalet tecelli edecek. Bu iş torbacılarla kalmaz. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 28, 2023

SİNAN ATEŞ SUİKASTI

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Sinan Ateş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Açılan soruşturma kapsamında 18 kişi tutuklanmıştı.