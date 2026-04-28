Beyoğlu’nda gizemli ölüm

Beyoğlu’nda korkutan olay

Beyoğlu ilçesi Kamer Hatun Mahallesi Çatık Kaş sokakta bulunan bir binanın giriş katında öğle saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi apartman girişinde ölü bulundu.

Apartman girişinde yerde hareketsiz yatan şahıs çevredikilerin fark etmesiyle üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Erkek bir şahsa ait cesedin üzerinde kimlik çıkmadığı öğrenildi. Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı son kontrollerin ardından ölen kişinin cesedi otopsisi yapılmak üzere adli tıp morguna götürüldü.