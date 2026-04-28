Doruk Madencilik işçileri eylemi bitirdi!

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyerek hak arayışını sürdüren Doruk Madencilik işçilerinin eyleminde uzlaşma sağlandı. İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasına göre, işçiler ile işveren temsilcileri arasında bakanlık koordinasyonunda yapılan toplantı anlaşmayla sonuçlandı. Tazminat, maaş ve özlük haklarının ödenmesi talebiyle Kurtuluş Parkı’nda açlık grevi başlatan işçiler, görüşmenin ardından eylemi sonlandırdı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmelerin tarafların uzlaşmasıyla tamamlandığını bildirdi.

Açıklamada, “İçişleri Bakanlığındaki toplantı tarafların uzlaşmasıyla sonuçlanmıştır. İşçiler, işverenle anlaşarak eylemi noktaladıklarını açıklamışlardır” denildi.

Sendika ve işçi heyeti toplantıya katıldı

Kurtuluş Parkı’nda açlık grevi başlatan işçiler, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda işveren temsilcileriyle bir araya geldi.

Görüşmeye Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu, sendika avukatı Mert Batur ve işçi heyeti katıldı.

“15 günlük süre istediler”

Toplantı sonrası açıklama yapan Bağımsız Maden İş Genel Başkanı Gökay Çakır, görüşmenin olumlu geçtiğini ve işçilerin büyük bölümünün maaşlarının yatırıldığını söyledi.

Çakır, “Bizden 15 günlük bir süre istediler. Bunun garantörlüğünü Çalışma Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Ankara Emniyet Müdürü üstlendi. Bu saatten itibaren eylemimizi sonlandırdık” dedi.

Doruk Madencilik işçileri i için tazminat ve özlük hakları da kapsama alındı

Anlaşmanın yalnızca maaşlarla sınırlı olmadığını belirten Çakır, tazminat ve tüm özlük haklarının da kapsama alındığını ifade etti.

Çakır, “İşten ayrılmak isteyen ve tazminat hakkı bulunan tüm işçilerin ödemeleri 15 gün içinde yapılacak. Çalışmak isteyenler ise yalnızca maaşlarını alacak. Avukatlarımız süreci takip edecek, hiçbir işçimizi mağdur etmeyeceğiz” diye konuştu.

“Hiçbir arkadaşımız dışarıda bırakılmadı”

Bağımsız Maden İş Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da toplantıda tüm başlıkların kabul edildiğini söyledi.

Aksu, “Özlük hakları, ödenmemiş sendikal haklar, ücretsiz izne çıkarılan işçilerin SGK girişleri ve ücretleri, mahkeme sürecindeki alacaklar… Hiçbir arkadaşımız dışarıda bırakılmadı. Direniş zaferle sonuçlandı” değerlendirmesinde bulundu.

Aksu, benzer durumda olan işçilere de “Haklarınızı aramaktan korkmayın” çağrısı yaptı.

Ödemeler Mayıs ortasını aşmayacak

Sendika avukatı Mert Batur, Doruk Madencilik işçilerinin büyük bir kazanım elde ettiğini belirtti. Batur, ödemelerin Mayıs ayı ortasını aşmayacak şekilde tamamlanması konusunda mutabakata varıldığını söyledi.

Batur, mevcut koşullarda işçiler için haklı fesih şartlarının oluştuğunun kabul edildiğini belirterek, “Haklı fesih yapıp yapmadıklarına bakılmaksızın tüm tazminatlar ödenecek. Ücretsiz izin dayatması gibi uygulamaların tekrar gündeme gelmesinin önüne geçilecek” dedi.

Süreç bakanlıklar tarafından takip edilecek

Batur, İçişleri, Enerji ve Çalışma bakanlıklarının süreci iki haftalık periyotlarla takip edeceğini aktardı.

Batur, “En büyük garantör halktır. Halkın bu süreci takip etmesi benzer hak arayışlarına güç verecektir” ifadelerini kullandı.

Eskişehir’den Ankara’ya yürümüşlerdi

Eskişehir’de faaliyet gösteren Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan 113 işçi, ücret ve tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle 15 gün önce eyleme başlamıştı.

Eskişehir’den Ankara’ya yürüyen işçiler, taleplerinin karşılanmaması üzerine Ankara’da açlık grevine başlamıştı.