Bursa’da trafikte tehlikeli anlar

Bursa'da bir motosiklet sürücüsü trafikte tehlikeli hareketler yaparak herkesi tehlikeye attı.

Kurban Bayramında Phuket

Bursa‘da korkutan olay

Bursa’da motosiklet sürücüsünün trafikte yaptığı tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürdü. Seyir halindeyken yaptığı hareketler nedeniyle trafikte görenleri paniğe sürükledi.

Kestel ilçesinde bir motosikletli hem kendini hem de diğer vatandaşları yaptığı hareketlerle tehlikeye attı.  Kuralları yok sayan sürücünün bu tehlikeli hareketi çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Şahıs hakkında yetkililere çağrıda bulunuldu.

Vatandaşlar motosikletin trafikten men edilmesi ve el konulması gibi daha caydırıcı yaptırımlar uygulanması gerektiğini dile getirdi.

Kurban Bayramında Bangkok Phuket
Kurban Bayramında Bali

Anneler Günü 2026
