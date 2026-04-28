Muğla’da otobüs alevlere teslim oldu

Muğla‘da yangın paniği

Muğla’nın Marmaris Datça Karayolu’na seyir halindeyken yanmaya başlayan tur otobüsü güçlükle söndürüldü. Yolcular son anda kurtuldu.

Marmaris-Datça Karayolu Mezargediği mevkiinde saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir tur otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Dumanları fark eden şoför aracı durdururken, yolcular ve sürücü hızla otobüsten indi. Şans eseri bir yaralanma olmadı. Yolcular yaşanan olay dolayısıyla büyük bir panik yaşadı.

İtfaiye ve orman ekipleri ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.