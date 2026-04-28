HaberTürkiyeVideo

Muğla’da otobüs alevlere teslim oldu

Muğla'nın Marmaris Datça Karayolu'na bir otobüs seyir halindeyken alev topuna döndü.

NationalTurk TR28/04/2026
3 Bir dakikadan az
Muğla‘da yangın paniği

Muğla’nın Marmaris Datça Karayolu’na seyir halindeyken yanmaya başlayan tur otobüsü güçlükle söndürüldü. Yolcular son anda kurtuldu.

Marmaris-Datça Karayolu Mezargediği mevkiinde saat 19.00 sıralarında seyir halindeki bir tur otobüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Dumanları fark eden şoför aracı durdururken, yolcular ve sürücü hızla otobüsten indi. Şans eseri bir yaralanma olmadı. Yolcular yaşanan olay dolayısıyla büyük bir panik yaşadı.

İtfaiye ve orman ekipleri ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde alevler çevredeki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak otobüs kullanılamaz hale geldi.

 

NationalTurk TR28/04/2026
3 Bir dakikadan az
NationalTurk TR

Başa dön tuşu