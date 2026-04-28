Eskişehirspor Balıkesirspor’u 3-0 mağlup etti

Eskişehirspor, sahasında ağırladığı Balıkesirspor’u 3-0’lık bir skorla mağlup etti. Prof. Dr. Fethi Heper Stadında oynan maçta yoğun bir heyecan oluştu.

Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Elmas ve Oğuzhan Yazır hakemliğinde yönetilen maçta kıyasıya bir rekabet oluştu.

Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özler, Arda Okumuş, Recep Pekgöz, Murat Şenel, Ozan İsmail Koç, Tayfun Tatlı, Kaan Baysal (Mustafa İnan dk. 64), Batuhan Doğrukıran (İsmail Kulet dk. 82), Akın Akman, Christopher Jakob Kröhn (Deniz Keskin dk. 90+5)

Balıkesirspor: Yasin Yiğit Berber, Ahmet Gülay (Celal Emir Dede dk. 75), Harun Toprak, Erşan Yaşa, Kuban Altunbudak, Yekta Sönmez, Tayfun Kırca, Necat Aydın (Ali Topçu dk. 69), Yiğit Bayındır (Ozan Karabacak dk. 46), Akın Arıcan (Muhammed Yıldırım dk. 88), Sedat Yiğit Kurnaz

Goller: Akın Akman (dk. 19), Christopher Jakob Kröhn (dk. 63 ve 90+3)

Sarı kartlar: Talha Özler, Recep Pekgöz, Ozan İsmail Koç, Christopher Jakob Kröhn (Eskişehirspor), Harun Toprak (Balıkesirspor)