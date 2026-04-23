Bursa’da çalıntı otomobille dakikalarca polisten kaçtı

Bursa'da kargo aracını çalan şüpheli polis ekiplerinden kilometrelerce kaçtı.

Kurban Bayramında Phuket

Bursa’da Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi’nde saat 18.00’de bir kargo aracını çalan şüpheli, Plaka Tanıma Sistemi’ne (PTS)’ye takılmasının ardından takip edilmeye başladı. Polisten kilometrelerce kaçan şahıs aracı bırakarak yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

Osmangazi ilçesi’nde Ö.F.U.’ya ait kargo aracı, sürücünün teslimat yaptığı sırada çalışır vaziyetteyken bir şahıs tarafından çalındı. Aracının çalındığını fark eden sürücü durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekiplerinin takibine giren hırsız “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheli, polis ekiplerinden 20 kilometre kaçtı.

Daha sonra aracı terk eden şahıs, yaya olarak kaçarak izini kaybettirdi.

Kurban Bayramında Bangkok Phuket
Kurban Bayramında Bali

Anneler Günü 2026
