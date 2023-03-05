Cristiano Ronaldo’dan depremzedelere dev yardım

Daily Mail’de yer alan habere göre; Cristiano Ronaldo, 6 Şubat’ta Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerin ardından oluşan feci görüntülerden çok etkilendi.

Haberde Portekizli yıldızın, depremden etkilenen vatandaşlar için bir yardım uçağı gönderdiği aktarıldı. Ronaldo’nun ayrıca, depremzedeler için; çadır, yiyecek paketleri, yastık, battaniye, bebek maması, süt ve tıbbı malzemeler için de bağış yaptığı öne sürüldü.

FORMASINI BAĞIŞLAMIŞTI

Ronaldo’nun bu hareketinin, spor camiasındaki diğer önemli aktörleri de yardım konusunda teşvik edebileceği ifade edildi.

Milli futbolcu Merih Demiral, depremin ilk günlerinde Cristiano Ronaldo’nun Juventus’ta giydiği formayı imzalı formayı depremzedeler için açık arttırmayla satışa çıkartmıştı. Merih, daha sonra Ronaldo’nun formasının, Dybala ve Bonucci’nin formaları ile birlikte 5 Milyon TL’ye satıldığını duyurmuştu.