Eskişehir’de bina çatısı uçtu

Eskişehir‘de fırtına korkuttu

Eskişehir’de gün içerisinde yaşanan fırtına vatandaşlara zor anlar yaşatırken, bir binanın uçmasına neden oldu. Şans eseri uçan çatıdan yaralanan olmadı.

Tepebaşı ilçesi Batıkent Mahallesi Tevfik Fikret Caddesi’nde bir sitenin içinde bulunan 4 katlı binanın sac malzemeden yapılan çatısı, fırtınanın etkisiyle parçalanarak uçtu.

Sokağın ortasına düşen çatı parçaları bölgede bulunan park halindeki araçlara zarar oluştu. Olay yerinde bir vatandaşın bulunmaması büyük bir felaketin önüne geçti ve uçan çatı nedeniyle şans eseri kimse yaralanmadı.

Çatının uçtuğu anlar kameraya saniye saniye yansıdı.