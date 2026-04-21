Kocaeli’de yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yalnız yaşayan şahıs evinde ölü bulundu. Şahsın eski eşine ve çocuklarına not bıraktığı öğrenildi.

Kocaeli‘de feci olay

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Yenimahalle Samet Sokak’ta bir süredir haber alınamayan Sercan M.’nin cansız bedeni evinde bulundu.

Sercan M.’den haber alamayan komşuları merak ederek kapısını çaldı ancak yanıt alamadı. İçeri giren komşular, Sercan M.’yi hareketsiz halde evinde buldu.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber veren komuşlar büyük bir şok yaşadı. Adrese gelen sağlık ekipleri, Sercan M.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sercan M.’nin eski eşine ve çocuklarına ayrı ayrı notlar bıraktığı da öğrenildi. Sercan M.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

