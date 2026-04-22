Alperen Ömer Toprak’ın ölümünde iki çocuk sanığa 7’şer yıl hapis

Bolu’da geçen yıl Kültür Park’ta yaşanan ve 15 yaşındaki Alperen Ömer Toprak’ın yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan olayla ilgili davada hüküm çıktı. Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 4’üncü duruşmasında, suça sürüklenen çocuklar S.Ş. ile E.Y. hakkında “ağırlaşmış yaralama” suçundan 7’şer yıl hapis cezası verildi.

Olay Kültür Park’ta yaşanmıştı

Olay, geçen yıl 12 Haziran’da İsmetpaşa Caddesi’ndeki Kültür Park’ta meydana geldi. Parkta Alperen Ömer Toprak ile S.Ş. arasında kavga çıktı. S.Ş.’nin attığı yumruk sonrası Toprak yere yığıldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Alperen Ömer Toprak’ın duran kalbini kalp masajıyla yeniden çalıştırdı. Ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırılan Toprak, kurtarılamadı.

Soruşturmada Adli Tıp raporu dosyaya girdi

Olayın ardından S.Ş. ile yanında bulunan E.Y., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. S.Ş. tutuklanırken, E.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Alperen Ömer Toprak’ın ölümünün doğrudan aldığı darbelere bağlı olarak gerçekleştiği açıklandı.

Mahkeme kararı kapalı oturumda açıklandı

Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Davanın 4’üncü duruşması, sanıkların yaşlarının küçük olması nedeniyle kapalı oturumda yapıldı.

Mahkeme heyeti, suça sürüklenen çocuklar S.Ş. ve E.Y. hakkında “ağırlaşmış yaralama” suçundan hüküm kurdu. İki sanık, müşterek faillik kapsamında 7’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Alperen Ömer Toprak’ın aile avukatı kararı istinafa taşıyacak

Duruşmanın ardından açıklama yapan ailenin avukatı Alper Coşkun, kararı istinafa götüreceklerini söyledi.

Coşkun, “Bizim ceza talebimiz, ‘Çocuğun kasten öldürülmesi’ne yönelikti. Zaten Adli Tıp raporunda da yumruk geldiği gibi beyin kanamasına bağlı olarak öldüğü sabitti. Ama mahkemenin talebi neticesinde ‘ağırlaşmış yaralama’ cezası verildi. İstinafa zaten dosyayı götüreceğiz. Mahkemenin kararının doğru olduğunu ve insanları rahatlattığını düşünmüyoruz. Gerekçeli karar geldikten sonra üst mahkeme için hukuki başvurularımızı yapacağız. Açıkçası bizim görüşümüze göre ve vicdanımızdan da hukukun da geçtiği tarafa göre doğrudan bir yumruğun ölüme neden olmasını ‘Kasten öldürme’ olduğunu düşünüyorum. Açıkçası Yargıtay’ın da böyle birçok iştiraki var zaten. Çocuklar zaten yaş küçüklüğü durumundan dolayı yaş indirimi olacağı belliydi. Şu anda müşterek faillik olarak 7’şer yıl aldılar. Bu cezaların arttırılması için biz de gerekli başvuruları yapacağız” dedi.