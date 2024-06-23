Diş ağrısı için doktora giden kişi evinde ölü bulundu

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mete Sokak üzerinde oturan kardeşinin evinde kalmak için İstanbul’dan kısa bir süre önce Bursa’ya gelen Enda Balta (46) dişinde oluşan apse nedeniyle fenalaştı.

Diş ağrısından sonra hayatını kaybetti

Görümcesiyle sabah saatlerinde rahatsızlığı için Nilüfer ilçesindeki özel bir diş kliniğine giden Balta, kendisine verilen ilaçlar sonrası eve tekrar döndü. Akşam saatlerinde fenalaşan 46 yaşındaki kadının yakınları kendisine ulaşmak için seslendiklerinde cevap alamadı. Odaya girdiklerinde Balta’nın hareketsiz yattığını gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Balta’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



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