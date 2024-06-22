Milli takım tur şansını son maça bıraktı
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 mağlup oldu.
A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz’e 3-0 yenildi.
Maçın 6. dakikasında Türkiye gole çok yaklaştı. Sağdan Zeki Çelik’in yerden ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu’nun kayarak dokunduğu top, kaleciden sekti. Atağın devamında Portekiz savunması meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.
- dakikada Portekiz öne geçti. Soldan gelişen atakta Leao’nun yerden ortasında savunmadan seken top, penaltı noktasının sağındaki Bernardo Silva’nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 0-1.
- dakikada Portekiz ikinci golü buldu. Kaleci Altay’ın topa çıktığı sırada savunmada Samet Akaydın’ın hatalı geri pasında meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 0-2.
- dakikada soldan 2 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu’nun yakın direğe yerden vuruşunda, kaleci topu ayağıyla kornere uzaklaştırdı.
- dakikada Orkun Kökçü’nün ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.
İlk yarı, Portekiz’in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
- dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topu önüne alan Yusuf Yazıcı’nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diogo Costa’da kaldı.
- dakikada Portekiz farkı 3’e çıkardı. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp ceza sahasına giren Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını sol çaprazda müsait pozisyondaki Bruno Fernandes’e aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
- dakikada atılan ara pasta defansın arkasına sarkan Bernardo Silva kale önünde topa vurmaya çalışırken kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.
Karşılaşma, Portekiz’in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.
Son maç Çekya karşısında
Portekiz bu galibiyetle puanını 6’ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı.
Grupta bugün oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan’ın ise 1’er puanı bulunuyor.
Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg’da Çekya ile oynayacak.
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