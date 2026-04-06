Dr. Duygu Aslan bedenini kadavra olarak bağışladı

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Duygu Aslan, hem tıp eğitimine katkı sunmak hem de toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla bedenini kadavra olarak bağışladı. Üniversitede beden bağışı kabul sürecinin başlatılmasıyla birlikte ilk bağışçı da olan Aslan, bu kararın geleceğin hekimlerinin yetişmesine katkı sağlayacağını söyledi.

Üniversitede ilk kadavra bağışçısı oldu

Anatomi Anabilim Dalı’nda görev yapan ve 1 çocuk annesi olan Duygu Aslan, okulda uygulamanın başlamasıyla birlikte bedenini kadavra olarak bağışladı. Aslan, nitelikli doktorların yetişmesi için beden bağışının hayati önem taşıdığını vurguladı.

“Bedenimin katkı sağlaması benim için büyük onur”

Duygu Aslan, “Bugün burada hem toplumsal farkındalık oluşturmak hem de tıp eğitiminin niteliğini doğrudan ilgilendiren önemli bir konu ile kamuoyuyla paylaşmak için bulunuyorum. Tıp eğitiminin temel taşlarından birisi anatomi eğitimidir. İnsan vücudunun yapısının doğru, güvenli ve üç boyutlu şekilde öğrenmenin en etkili yolu kadavra çalışmalarıdır. Kadavra üzerinden yapılan eğitim, hekim adaylarının İnsan bedenini gerçekçi bir ortamda öğrenmesini sağlar. Bu eğitim olmadan yetişen bir hekim ne yazık ki mesleki yeterlilik kazanması mezuniyet sonrasında çok daha zor hale gelir. Dolayısıyla nitelikli doktor yetiştirmek için beden bağışları hayati önem taşımaktadır” dedi.

Aslan açıklamasının devamında, “Beden bağışı insan yaşamına duyulan saygının, bilime katkının ve gelecek nesillerin sağlığına yapılan en anlamlı yatırımlardan biridir” dedi.

Bağış süreci resmen başlatıldı

Aslan, Dicle Üniversitesi’nde uzun süredir eksikliği hissedilen bir uygulamanın hayata geçirildiğini belirterek, beden bağışı kabul sürecinin başlatıldığını söyledi. Vatandaşların bedenlerini ister belirli süreyle ister süresiz bağışlayabileceğini ifade eden Aslan, eğitim süreci tamamlandıktan sonra bedenlerin dini ve kültürel hassasiyetler gözetilerek defnedildiğini anlattı.

“Anatomi eğitiminde ölüler dirileri eğitir”

Beden bağışı konusunda topluma çağrıda bulunan Aslan, “Vatandaşlarımızı bu konuya ön yargılardan uzak, sağduyulu ve bilinçli bir şekilde değerlendirmeye davet ediyorum. Beden bağışı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler üniversitemizin Anatomi Anabilim Dalı’na başvurabilirler. Unutmamalıyız ki, tıp eğitiminin en sessiz ve en güçlü gerçeği şudur; Anatomi eğitiminde ölüler dirileri eğitir” dedi.

Aslan, kadavraya ulaşmanın zor ve maliyetli olduğunu, öğrenci başına düşen kadavra sayısındaki yetersizliğin anatomi eğitimini olumsuz etkilediğini de dile getirdi.

Vasiyet doğrultusunda defin yapılacak

Bağışlanan bedenlerin eğitim süreci sonrasında bağışçının vasiyetine uygun şekilde, dini vecibeler yerine getirilerek toprağa verileceğini belirten Aslan, isteyenlerin kendi memleketine ya da belirlediği başka bir yere defnedilmek üzere vasiyet bırakabileceğini söyledi.