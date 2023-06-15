Diyarbakır Bismil: Arazi Çatışmasında 9 Kişi Öldü

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan ve uzun namlulu silahların kullanıldığı çatışmada 7 kişi olay yerinde, 2 kişi ise kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Bismil’e bağlı Serçeler köyü Sarı Hüseyin mezrasında bu sabah saatlerinde akraba oldukları belirlenen Taş ve Alyamaç aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İki aile arasında uzun süredir husumet olduğu öğrenildi. Tartışmanın büyümesinin ardından aileler kalaşnikof, pompalı ve yarı otomatik tüfeklerle birbirlerine ateş açtılar.

Çatışma sırasında buğday ekili arazi de ateşe verilirken çatışma sonrası yaralılar Bismil ve Diyarbakır Devlet Hastanelerine sevk edildi.

Çatışmada 9 kişi ölürken 2 kişinin de durumunun ağır olduğu bildirildi.

Jandarma timleri ikinci bir taşkınlık ve çatışma yaşanabileceği ihtimaline karşı köyü ablukaya kaldı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı köyde ateşe verilen buğday tarlasında da yangının kısa sürede yayılması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi.

Havadan helikopter yardımıyla da yangın söndürülerek kontrol altına alındı. Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Diyarbakır Valiliği Bismil’deki çatışma ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Açıklama şöyle;

“Bismil ilçemizin Serçeler Mahallesi’nde iki aile arasında, geçmişte yaşanan arazi anlaşmazlığına dayalı husumet nedeniyle bu sabah silahlı kavga meydana gelmiştir. Olayda, O.T., S.T., H.T., M.C.T. ile M.E.A., S.A., M.A., Y.A., Ö.A. adlı vatandaşlarımız maalesef hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan M.A. ve A.A. adlı vatandaşlarımız hastaneye sevk edilmiş olup, tedavilerine devam edilmektedir.

Olaya karıştığı değerlendirilen bir araç ve içindekilerin yakalanması yönünde çalışmalar devam etmektedir. Olayda kullanılan silahlar ele geçirilmiş olup, güvenlik güçlerimizce karadan ve havadan geniş çaplı güvenlik önlemleri alınmıştır.”