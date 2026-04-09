Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
HaberTürkiyeVideo

Edirne’de lunapark faciası: 1 ölü

Edirne'de bir lunaparkta bir oyuncak 29 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu.

NationalTurk TR09/04/2026
8 Bir dakikadan az
lunapark

Edirne‘de lunapark dehşet saçtı

Edirne’de 29 yaşındaki S.Ç’nin lunaparkta bindiği eğlence aracından düşerek hayatını kaybetti. Olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

Karaağaç Mahallesi İki Köprü Arası Caddesi’ndeki lunaparkta bulunan eğlence aracından düşerek ağır yaralanan S.Ç hastanede hayatını kaybetti.

Düşerek ağır yaralanan genç kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Feci olayın yaşandığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına kaydedildi. O korkunç anlar ekipleri harekete geçirdi.

Olayla bağlantılı 2 kişiyi Asayiş Şube Müdürlüğü’ne sevk edilirken feci olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Bağlantılar
8 Bir dakikadan az
Yunanistan Golden

NationalTurk TR

Başa dön tuşu