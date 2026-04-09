Antalya’da kar yağışı etkili oldu

Antalya beyaza büründü

Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur, hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kara dönüştü.

Bir anda başlayan kar yağışıyla birlikte ekipler iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Ekiplerin sıkı çalışması sonucunda yolda olası bir kazanın önüne geçildi ve trafikte yaşanavilecek aksamalar engellendi.

Öte yandan, bin 825 rakımlı Alacabel’de kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bildirildi. Akseki Bölge Trafik ekipleri ise bu güzergahı kullanacak sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu.