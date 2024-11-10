Esenler’de yolcu otobüsü yan yattı: 2 ölü, 1’i ağır 15 yaralı

İstanbul’un Esenler ilçesinde, Hal Kavşağı mevkiinde sabah saat 06.00 sularında meydana gelen kazada, Metris-Esenler bağlantı yolu üzerinde ilerleyen bir yolcu otobüsü, yoğun sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Yaşanan kazada, otobüste sıkışan 2 yolcu hayatını kaybederken, biri ağır olmak üzere 15 yolcu yaralandı.

Esenler’de feci kaza

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık, AFAD ve UMKE ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yan yatan otobüste sıkışan yolcuları dikkatle kurtarma çalışmalarına başlarken, sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazada durumu ağır olan bir yolcunun tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza yerinde güvenlik önlemleri alarak yolu trafiğe kapattı ve kaza ile ilgili inceleme başlattı. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, yağışın kazada önemli bir etken olduğunu belirtirken, otobüsün 2 sürücüsünü de gözaltına aldı. İlk belirlemelere göre, otobüsün hız limitlerine uyup uymadığı ve sürücünün dikkat durumunu değerlendirmek üzere polis soruşturması sürüyor.

Yaşanan üzücü kazanın ardından otobüs firması yetkilileri olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Kazanın nedenleri üzerine yürütülen incelemeler devam ederken, kazanın, sağanak yağışın trafik güvenliğine etkisini bir kez daha gözler önüne serdiği belirtiliyor.