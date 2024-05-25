Galatasaray’da yeniden Dursun Özbek dönemi

Galatasaray Kulübünde Dursun Özbek, üçüncü kez başkanlığa seçildi.

Sarı-kırmızılı kulübün 104. dönem yönetiminin belirlendiği ve Galatasaray Lisesi’nde gerçekleştirilen kongrede Dursun Özbek, sayımı tamamlanan 14. sandığın ardından matematiksel olarak seçimi kazanmayı garantiledi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018’de başkan olarak görev yapan Dursun Özbek, 2022’deki olağanüstü genel kurulda 4 yıllık aranın ardından ikinci kez başkanlığa getirildi.

Burak Elmas’tan kalan 2 yıllık görev süresini dolduran Özbek, olağan seçimli genel kurulda Süheyl Batum ile yarıştı.

Toplam kullanılan 4 bin 410 oyun 3 bin 343’ünü alan Özbek; üst üste iki, toplamda da üçüncü kez başkan seçildi. Süheyl Batum ise 955 oyda kaldı.

Süheyl Batum: Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu

Süheyl Batum, seçimin demokrasi şöleni halinde geçtiğini belirterek kazananın Galatasaray Kulübü olduğunu söyledi.

Dursun Özbek’in seçimi kazanmasının kesinleşmesiyle kürsüye gelen Batum, “Her zaman olduğu gibi demokratik, şölen havası içinde, hiçbir başka kurumun bu kadarını başaramayacağı bir seçim yaptık. Bu seçimlerin kazananı her zamanki gibi Galatasaray oldu. Başta bu seçimin bu kadar demokratik bir şölen havası içinde geçmesini sağlayan divan heyetine, eski yönetime yürekten teşekkür ediyorum. Bu seçim, yarınki zaferimize bir ön olacaktır. Hep beraber 24. şampiyonluğumuzu yaşayacağız. Bu şölen havasında demokrasiyi uygulayan bir kulüpten bütün camialar korksun. Biz Galatasarayız. Kimseye benzemeyiz.” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek: Galatasaray’a yakışan demokratik bir seçim olmuştur

Galatasaray Kulübü başkanlığına yeniden seçilen Dursun Özbek, “Galatasaray’a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır, o da Galatasaray’dır” dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Dursun Özbek, 14’üncü sandık sonucunda yeniden başkan seçilmeyi garantiledi.

Başkan adaylarından Süheyl Batum’un konuşmasının ardından kürsüye çıkan Özbek, “Galatasaray’a yakışan demokratik bir seçim olmuştur. Süheyl kardeşimi de bu demokrasiye verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Burada kaybeden yoktur. Bir kurum kazanmıştır, o da Galatasaray’dır” ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek kimdir?

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde 1950 yılında dünyaya gelen Dursun Aydın Özbek, Galatasaray Lisesi’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Fakültesi’ni bitirdi.

İTÜ Spor Kulübünde hem futbolcu hem de yönetici olarak görev yapan Özbek, 1974 yılında otomotiv sektörüyle iş hayatına girdi. 1988 yılından beri turizm sektöründe olan Özbek; İstanbul, Ankara ve Antalya’daki otelleriyle hem yatırımcı hem de işletmeci olarak iş hayatına devam ediyor.

Galatasaray Kulübünde merhum Duygun Yarsuvat yönetiminde 2014-2015 yıllarında başkan yardımcısı olarak çalışan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulüpte 2015-2018’de 36. başkan olarak görev yaptı. Özbek, 2022’de Burak Elmas’ın ayrılmasından sonra gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda ikinci kez başkan seçilmişti.

Evli ve iki çocuk babası olan Dursun Özbek, Fransızca ve İngilizce biliyor.