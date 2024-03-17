Ali Sirmen hayatını kaybetti

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen 84 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunları sebebiyle tedavi gören Ali Sirmen için Galatasaray’dan baş sağlığı açıklaması geldi.

Ali Sirmen için Galatasaray’dan açıklama

Sirmen’in vefat haberinin ardından Galatasaray, “Ünlü gazeteci, yazar, hukukçu, sinema ve dizi oyuncusu Ali Sirmen’in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul’da doğan Ali Sirmen, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

1966 yılında Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığına başlayan Sirmen, Yeni Orman, Milliyet ve Cumhuriyet Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı.

İkinci Bahar isimli televizyon dizisinde Gaziantepli bir komiser ve Cumhuriyet adlı filmde Yunus Nadi Abalıoğlu rolünde oynayan Sirmen, çeşitli televizyon programlarında sunuculuk yaptı.

Merhum Ali Sirmen’e Allah’tan rahmet; ailesine, Türk basınına ve camiamıza başsağlığı dileriz” açıklamasında bulundu.

Ali Sirmen kimdir?

Ali Sirmen, 10 Kasım 1939 tarihinde İstanbul’da doğdu. Sirmen, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Köşe yazarlığına 1966 yılında Akşam Gazetesinde başladı. Yeni Ortam ve Milliyet gazetelerinde köşe yazıları yazdı.1972 yılında kurulan Barış Derneği’nin kuruluşunda yer aldı. İkinci Bahar televizyon dizisinde Antepli bir komiseri, Cumhuriyet adlı filmde ise, Cumhuriyet Gazetesi kurucusu olan Yunus Nadi Abalıoğlu’nu canlandırdı. SkyTürk kanalında Siyah-Beyaz isimli programını, Cem TV’de Süheyl Batum ile Ayıptır Söylemesi isimli tartışma programını sundu.

Son olarak Cumhuriyet Gazetesinde yazıyordu.

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