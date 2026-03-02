İstanbul’da bir çocuk 2 öğretmen ve 1 öğrenciyi bıçakladı

İstanbul ‘da korkunç olay

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde, Taşdelen Borsa Mesleki ve Teknik Anadolu Lise si 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17) 2 öğretmenini ve 15 yaşındaki bir çocuğu bıçakladı.

Çekmeköy’deki bir lisede, 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki F.S.B., kadın öğretmenler 44 yaşındaki F.N.Ç. ile 52 yaşındaki Z.A. ve 15 yaşındaki öğrenci S.K.’yı bıçakla yaraladı. Öğrencinin henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleştirdiği bu saldırı okuldaki öğrencileri, elileri ve tüm Türkiye’yi çok etti.

Kan donduran olayı görenleri şok ederken henüz olayın detayları ortaya çıkmadı.

Öğrenci F.S.B gözaltına alınırken bir öğretmen vefat etti.