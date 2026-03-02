Orta Doğu’da hava trafiği alarmda: Seferler iptal edildi

28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırıların ardından Orta Doğu hava sahasında yaşanan gelişmeler sivil havacılığı da doğrudan etkiledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgedeki hava sahalarının durumuna ilişkin yazılı açıklama yaptı. Türk taşıyıcılarının güvenliği için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirten Uraloğlu, riskli bölgelere yönelik seferlerin geçici olarak iptal edildiğini duyurdu.

Tahran’da iki uçak bekliyor

Bakan Uraloğlu, İran, İsrail, Irak, Katar, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün ve Suriye’nin güney kısmında hava sahasına yönelik kapalılık NOTAM’larının sürdüğünü bildirdi. Umman, Suudi Arabistan’ın bir bölümü ve Lübnan’da ise sivil uçuşların devam ettiğini aktardı.

Türk Hava Yolları’na ait bir uçağın Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’nda beklediğini belirten Uraloğlu, Pegasus’a ait bir uçağın da aynı havalimanında bulunduğunu açıkladı. AJet’in ise İran, Suriye, Irak ve diğer kısıtlı bölgelerde bekleyen uçağı olmadığı ifade edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’nde acil durum önlemleri kapsamında trafik yönlendirmesi yapıldığını kaydeden Uraloğlu, Emirates ve Etihad Airways seferlerinin yeniden başlayacağının bildirildiğini aktardı.

Uçuş ekipleri Türkiye’ye getirildi

Tahran’da bulunan THY ve Pegasus ekipleri ile temsilcilerinin Tahran Büyükelçiliği’nin tahliye planı kapsamında Türkiye’ye ulaştırıldığı açıklandı. Tailwind Havayolları’nın Irak’ta bulunan kiralık uçağının ekipleri için de Bağdat Büyükelçiliği ile temas kurulduğu ve ekiplerin Bağdat’ta beklediği bildirildi.

THY başta olmak üzere Türk taşıyıcılarının Bahreyn, BAE ve Katar’da ekipleri bulunduğu ancak bu ülkelerde ciddi bir risk tespit edilmediği ifade edildi.

Sefer iptalleri 6 Mart’a kadar uzatıldı

Bakan Uraloğlu, devam eden riskler nedeniyle THY, AJet, Pegasus ve SunExpress tarafından İran, Irak, Suriye, Lübnan ve Ürdün seferlerinin 6 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildiğini duyurdu.

Pegasus’un ise aldığı karar doğrultusunda 12 Mart’a kadar İran’a uçuş gerçekleştirmeyeceği belirtildi.

Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne planlanan tüm uçuşlar ise 3 Mart 2026 tarihine kadar iptal edildi.

Uraloğlu, günlük değerlendirmeler doğrultusunda kararların güncellenebileceğini belirterek, mevcut koşullarda iyileşme olmaması halinde iptallerin sürebileceğini kaydetti.

Bugün itibarıyla Suudi Arabistan’ın Riyad, Cidde ve Medine şehirlerine ve Umman’a seferlerin icra edilebileceği açıklandı.

